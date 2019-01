Gran parte del país con una sensación térmica entre los 40 y 50 grados

Santiago del Estero, Santa Fe, Villa María, Ezeiza, Pehuajó, Reconquista, Mendoza, Capital Federal, Mar del Plata y La Plata fueron algunas de las cerca de 50 ciudades donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) midió temperaturas superiores a los 40 grados de sensación térmica en el día de ayer. El organismo oficial advirtió que si bien se prevén lluvias, las condiciones sofocantes continuarán hoy. Así y todo, la jornada más calurosa en lo que va de 2019, con una sensación térmica promedio de 44 grados, cerraba anoche con fuertes vientos y tormentas en el marco de los alertas meteorológicos que difundió el propio SMN.

En la ciudad de Santa Fe se registraron 47,9 grados de sensación a las 15 cuando el registro térmico era de 38º. La marca fue apenas menor a la de la jornada del lunes en que ascendió a 50º.

En Mar del Plata el Servicio Meteorológico reportó a las 16 una temperatura de 34,7º con una sensación térmica de 45,4º. Se trató de la jornada más calurosa de lo que va de 2019. Durante el mediodía, el calor sufrió un marcado descenso como consecuencia de una tormenta de lluvia y viento que golpeó a la ciudad durante casi dos horas y expulsó a vecinos y turistas de las playas. Por la tarde, las altas temperaturas regresaron, con una humedad del 62 por ciento. El SMN informó que continuaba vigente el alerta por tormentas fuertes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

En Capital Federal la sensación térmica trepó a 44.9 grados superando los valores de los últimos días. "Casi 45 grados de sensación térmica fue el tope registrado en la ciudad de Buenos Aires, que duró hasta que bajó la humedad a 48 por ciento y colocó la sensación otra vez en los 44 grados", dijo Cindy Fernández, la difusora de turno del SMN.

La temperatura máxima alcanzó los 36,7º.

En territorio porteño y parte del Litoral argentino si bien para hoy se espera un descenso de la temperatura a un promedio de 33º, el alivio llegaría recién y por un día mañana, cuando el viento del oeste rote al sudeste generando temperaturas máximas de 28º.

Sin embargo, se espera que las altas temperaturas vuelvan el viernes hasta que en la madrugada del sábado ingrese una masa de aire frío que se lleve, avanzando hacia el norte, la masa de aire cálido.

Para el fin de semana se prevén condiciones más agradables con máximas por debajo de los 30 grados.

Además, la vocera Fernández recordó la importancia del Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS), que es una escala que tiene en cuenta, además de la temperatura, otros factores para establecer distintos niveles de peligrosidad para la salud.

En ese sistema, el SMN califica con alerta naranja la jornada de hoy Buenos Aires y La Plata que determina que las altas temperaturas pueden ser muy peligrosas para, sobre todo, los grupos de riesgo: bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y enfermos crónicos.

Cortes

Un joven con discapacidad que no puede comer ni respirar por sus propios medios y permanece conectado a cuatro dispositivos estuvo 19 horas sin luz ni grupo electrógeno en su casa de Lomas de Zamora y otras 50 familias de electrodependientes pasaron por esta situación en la Capital y el área metropolitana, según la Asociación que los agrupa. "Mi hijo no come desde hace 17 horas porque la máquina de infusión enteral por la que se alimenta funciona a electricidad", explicó Edith González."Para los papás esto es algo desesperante porque ves que a tu hijo le falta el aire", agregó.