Un video que tenía por finalidad captar un momento muy agradable para una familia terminó convirtiéndose en un registro de una situación de terror. Ocurrió en San Miguel de Tucumán, cuando Lorena intentó grabar a su esposo y a su hija de dos años momentos antes de compartir una reunión familiar.

La niña estaba disfrazada de coneja y sus papás pretendían grabar un video sorpresa para la abuela de la niña en ocasión de un almuerzo que iban a compartir por las Pascuas. .

Cuando faltaban unos 50 metros para llegar a la casa, Lorena decidió filmar a su hija. "¿Cómo se le dice a la abuela? ¡Sorpresa!", le decía Lorena a la nena cuando detrás de la pequeña aparecieron dos delincuentes a bordo de una moto. Uno de ellos sacó un arma de la cintura y amenazó a la mujer.

"Estábamos a punto de llegar a la casa de mi suegra para almorzar. Estábamos por entrar cuando dos personas me sorprendieron y me dijeron que me iban a pegar un tiro. Fue algo horrendo, una situación espantosa", aseguró Lorena a medios de esa ciudad.

Fue entonces cuando Lorena le gritó a su marido, que iba caminando delante, que abriera la puerta del edificio de su suegra para meter a la niña ahí lo más rápido posible. Ambos arrojaron sus celulares al interior de la finca y al girar su cabeza los dos delincuentes ya se habían fugado en la moto.

"Afortunadamente, el celular pudo grabar el video y después pudimos hacer unas capturas para poder identificarlos", se consoló la mujer.

