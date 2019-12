Google ya traduce voz en tiempo real en celulares

El modo intérprete del Asistente de Google llegó a los celulares y está disponible en 44 idiomas. Permite traducir en tiempo real. Si bien ya estaba disponible desde hace meses en los parlantes inteligentes Google Home, ahora desembarcó en los celulares.

Para activar esta opción, hay que convocar al asistente de Google, integrado al buscador usando la frase "Ok, Google" y luego hay que decir "activa el modo intérprete" para que el asistente de voz comience a funcionar como traductor. El paso siguiente será elegir el idioma. Otra opción, luego del "Ok, Google" , es darle un comando que incluya ese idioma que se quiere usar. Así, por ejemplo, se puede decir "Sé mi intérprete de inglés", "ayúdame a hablar chino" o "intérprete de portugués". El sitio web Xataka explica todo el procedimiento en detalle. Cuando el Asistente de Google inicie el modo de intérprete, se escuchará la pregunta "Para qué lengua quieres que haga de intérprete?". Aquí, se debe responder diciéndole el otro idioma al que se quiere traducir las frases que se vayan diciendo. Por ejemplo, si se está hablando con alguien que habla inglés no es necesario decirle "español e inglés", sino simplemente decirle que se quiere traducir al inglés. Cuando se lo diga, el asistente responderá "Ok, está bien", pero hay que asegurarse de asegúrate de empezar a hablar después de haber escuchado esta frase, y a continuación se escuchará un pitido. Este sonido sirve para que se sepa cuándo hay que hablar. Entonces simplemente se habla en uno de los dos idiomas que estén configurados, tanto el nativo con el que esté configurado (el español, en nuestro caso) como el idioma que se le haya pedido al Asistente. Este detectará automáticamente cuál de los dos idiomas se está utilizando y, cuando se termine de hablar, traducirá al otro lo que se haya dicho. Cuando se le dé este comando, el Asistente abrirá automáticamente el modo conversación de Google Translator, configurando el idioma natal con el otro. En la parte de abajo se verá el icono de un micrófono en un idioma y en el otro, de manera que para hablar sólo se tiene que ir pulsando en el idioma en el que se va a hablar para que el traductor lo traduzca al otro. Pero también se puede pulsar la opción Automática para establecer una traducción de manos libres. Al hacerlo, el traductor se quedará escuchando y detectará cuál de los dos idiomas se utiliza cuando alguien habla para traducirlo automáticamente al otro que haya configurado.

Esta herramienta ofrece la traducción en audio y en texto. Para dejar de usar el Asistente en este modo basta con decir "Detente" o "Para". El modo intérprete, como se mencionó, está disponible en 44 idiomas entre ellos español, inglés, portugués, ruso, árabe, japonés y coreano, entre muchos otros.

Hace un mes, la empresa anunció que el traductor de Google se integraba a "Maps". Esta herramienta permite encontrar calles y direcciones en el extranjero con facilidad. La opción comenzó a llegar a los usuarios, en un "roll out" progresivo. Su funcionamiento se basa en un botón de reproducción de audio a partir del cual es posible conocer cómo se llama o pronuncia en el idioma local el lugar o calle que la persona busca desde la aplicación Maps. Es una tecnología de texto a voz, que detecta de manera automática el idioma del dispositivo de la persona sin importar el país en el que se encuentre. Por ejemplo, si alguien se encuentra en Japón, con un solo toque podrá acceder a la traducción de alguna palabra en japonés en tiempo real.

Ayuda. El ayudante de Google también traduce textos y carteles.