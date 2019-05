Google suspende a Huawei el acceso a Gmail y Youtube

¿Ha llegado el momento de deshacerse de los teléfonos de Huawei? Es la pregunta que se hacen los usuarios después de que Google anunció que suspenderá sus vínculos con la firma china, poniendo un candado a su acceso a Gmail, YouTube y Chrome, así como las actualizaciones. Google acata la orden del gobierno estadounidense de suspender relaciones con la firma china. Desde hace años, Estados Unidos asegura que Huawei recopila información sensible a través de sus celulares y la entrega al Estado chino, pero el presidente Donald Trump dio un paso más y publicó un decreto con la prohibición. Huawei es muy utilizada en Argentina, donde se ha ganado un lugar en el mercado.

Google, propiedad de Alphabet, dijo que cumplirá con la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los suministros a Huawei, lo que significa que la firma china no podría ofrecer más las populares aplicaciones de Android a los compradores de sus celulares. Pero la orden emitida por la Casa Blanca a las compañías estadounidenses podría afectar a decenas de millones de consumidores en Europa, el mayor mercado de Huawei fuera de China.

La famosa firma de Shenzhen, de ahora en adelante sólo podría operar en sus dispositivos la versión pública (open source) del sistema operativo de Android y a futuro debe renunciar a las actualizaciones o a cualquier interacción con Google. La decisión de Alphabet-Google es consecuencia directa de las restricciones impuestas por Estados unidos. Huawei no está sola en este veto: es una de las 44 firmas chinas obligadas a pedir una licencia gubernamental de Estados Unidos para operar en ese mercado, dado que se las considera un "peligro para la seguridad nacional".

El enfrentamiento con Huawei escaló en diciembre pasado, cuando Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa, fue detenida en Canadá a pedido de la Justicia estadounidense. Obtuvo la prisión domiciliaria, pero está a la espera de ser extraditada a Estados Unidos, bajo cargos de haber violado el embargo comercial impuesto a Irán.

La prohibición impuesta ahora por Trump de mantener vínculos con Huawei, tomada en el marco de la fuerte guerra comercial con China, podría acabar con las ambiciones de la empresa china de superar a Samsung como el mayor fabricante mundial de celulares. Economías emergentes como Kenia son claves en las ambiciones de Huawei, en un momento en que busca vender más equipos de precio bajo y medio fuera de China. India, donde Huawei tiene una cuota de mercado de un solo dígito, también es potencialmente vital. "Me gusta mucho el teléfono. Tengo miedo de verme obligado a comprar otro", comentó el keniata Anthony Chiringa, que vive en Nairobi y compró su Huawei Y7 por 180 dólares hace dos semanas. "Comprar un nuevo teléfono para sustituirlo sería otro gasto para mí. Sería mejor que Huawei piense en algo para que los usuarios actuales puedan sustituir sus móviles de forma gratuita". "Ya tenía dudas sobre si compraba el teléfono", comentó Sumeet Lyallpuri, de 46 años, un empresario de Mumbai que estaba pensando si cambiaba su modelo actual de Huawei por un P30 de gama superior. "Si las actualizaciones de Google no están disponibles ahora para los teléfonos de Huawei, y no están Google Play o aplicaciones como YouTube, no me gustaría comprar el teléfono al menos por el momento", señaló. Manish Khatri, propietario de una tienda de móviles en el distrito financiero de Mumbai, dijo que algunos clientes estuvieron interesados en los aparatos de Huawei. "Ahora, la decisión de Google de tener una relación limitada con Huawei enviará a los clientes a otras marcas como Samsung o Apple".

Huawei afirmó que seguirá facilitando actualizaciones de seguridad y servicios para sus móviles y tabletas ya vendidos. Además, el equipo de Google que trabaja en el sistema operativo Android dijo a los usuarios de Huawei en su cuenta de Twitter @Android que cumplirá con los requisitos de Estados Unidos mientras garantiza que "servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en su actual dispositivo de Huawei".

