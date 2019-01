El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se pronunció sobre el debate causado por la cesárea practicada a la niña de 12 años embarazada por un violador. "Hay 'verdes' que quieren que mate al bebé que nació y yo no lo voy a hacer", disparó el gobernador.

La nena jujeña de 12 años que quedó embarazada tras ser violada por un vecino y su madre habían declarado por escrito que no querían seguir adelante con el embarazo. Lo dejó asentado luego de la primera ecografía, hecha con la gestación muy avanzada, 23 semanas y media. A los pocos días se le practicó la cesárea en lugar de un aborto, como exigían los grupos "verdes", es decir pro aborto. Tuvo así una bebita que está en tratamiento intensivo, algo propio de prematuros. Los especialistas explicaron que por consejo de los psicólogos la niña no tendrá contacto con el bebé, que será dado en adopción.

El debate ahora está puesto en si hubo o no una interrupción legal del embarazo (ILE), como solicitó la madre de la niña y exige la ley. Esta es la objeción que hacen ONGs como Fundación Huésped, por ejemplo. Pero Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, definió su postura: "Hay 'verdes' que quieren que mate al bebé que nació. Yo no lo voy a hacer". El gobernador exculpó a los médicos del Hospital Materno Infantil de la capital jujeña sobre una primera consulta en la que no se habría detectado el embarazo. "Nadie podía sospechar que estaba embarazada. El equipo de psicólogos y obstetras decidió seguir con la voluntad de la niña y de su madre", insistió. En diálogo con Magdalena Ruiz Guiñazú, hizo énfasis en que "se garantizó totalmente el derecho de la niña a interrumpir el embarazo, se cumplió el protocolo, un protocolo que comenzó a las 22 semanas". Aunque habló de un "vacío" porque "el fallo de la Corte (fallo FAL) no dice ni a qué edad gestacional ni con qué procedimiento hacerlo. No dice qué pasa a las 24 semanas (cuando fue la cesárea)". El mismo vacío se verifica en el Código Penal Argentino, en su artículo 86.

Morales también se refirió al protocolo jujeño para la atención del embarazo en adolescentes menores de 15 años confeccionado por el gobierno provincial con apoyo de UNICEF (siguiendo el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia). "La adolescente deberá ser informada y asesorada con las siguientes opciones: continuar con el embarazo (...); dar en adopción (...) u optar por la interrupción legal del embarazo (ILE)", establece el documento.

Para Morales, el protocolo fue desobedecido tanto por militantes "verdes" como "celestes". "Uno de los principios fue el de la privacidad, que fue destruido por quienes pusieron el tema en debate público. Debería evaluarse esto a futuro, incluso la opinión en las redes sociales", sostuvo. "El protocolo dice que no hay que ir a la Justicia, para no exponer a la menor, y lo hicieron. Presentaron medidas cautelares. Se violó el protocolo", siguió. El gobernador contó que "le dije al ministro de Salud (Gustavo Bouhid) ‘Me los sacás a dos cuadras de acá' (a los militantes de ambos sectores). Protestaban en la puerta del hospital y la nena escuchaba todo desde la habitación. Ella no debería haber sabido ni el sexo del bebé".