Gays bajo tratamiento no transmitieron el virus HIV a sus parejas

Las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que reciben terapia antirretroviral y mantienen la infección en niveles indetectables tienen riesgo cero de transmitirlo a sus parejas, aunque tengan relaciones sexuales sin preservativo, según una investigación internacional focalizada en la transmisión de VIH en parejas homosexuales, liderada por la University College de Londres (Reino Unido) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

El trabajo hizo el seguimiento de 782 parejas de hombres gays durante una media de dos años. En todos los casos, el integrante "a" tenía VIH pero lo había mantenido por al menos seis meses en niveles indetectables en sangre, gracias a la terapia antirretroviral que seguía, mientras que el integrante "b" estaba libre del virus. En promedio, las parejas tuvieron relaciones sexuales sin preservativos una vez por semana.

Durante la investigación, los médicos se ocuparon de probar que los hombres infectados tomaran adecuadamente la medicación, y midieron su carga viral cada seis a doce meses.

Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped, destacó la importancia de interpretar adecuadamente la información difundida a partir de este hallazgo científico, de la que en ningún sentido se desprende que el uso de antirretrovirales pueda reemplazar el preservativo para prevenir el contagio de VIH-Sida. "Este es un estudio muy importante, con un número importante de participantes, que tiene poder estadístico. ¿Qué dice? Que en una pareja en la que uno de los dos tiene VIH y el otro no, si la persona portadora de la enfermedad está en tratamiento, es adherente a ese plan -que toma los comprimidos todos los días- y lleva al menos seis meses con su carga viral inalterable, o sea que el virus no se detecta en sangre, la posibilidad de transmitirle a su pareja VIH es cero".

Cahn enfatizó que "si alguien no está en tratamiento antirretroviral, no aplica; si no tiene carga indetectable durante por los menos seis meses, no aplica. O sea que indetectable significa intransmisible en esas condiciones específicas".

Además, subrayó que "este tratamiento no evita otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis B, clamidia y tampoco evita embarazos no deseados. Para ello hace falta el preservativo"