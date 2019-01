Futbolistas y familiares pidieron que siga la búsqueda de Emiliano

Futbolistas y clubes se unieron a la familia para pedir que "no dejen de buscar" a Emiliano Sala luego de que las autoridades británicas dieron por terminada la búsqueda. El padre del jugador desaparecido se sumó al reclamo, mientras la hermana, Romina, colgó un video muy emotivo.

A partir de un mensaje de Valentín Vada, amigo y ex compañero de Sala en el Burdeos, de Francia, se inició la campaña en las redes sociales para que se reinicie la búsqueda de Sala y del piloto David Ibbotson.

Gonzalo Higuaín y Lucas Biglia fueron algunos de los reconocidos futbolistas que publicaron videos para pedir que no se detenga la búsqueda del avión que se perdió el lunes a la noche en medio del trayecto entre Nantes (Francia) y Cardiff (Gales), sobre el Canal de la Mancha.

Los clubes, a través de sus cuentas oficiales, también se sumaron a la campaña con la etiqueta #NoDejenDeBuscar que fue primera tendencia en Twitter Argentina por varias horas.

Nantes, el club que había vendido a su goleador al Cardiff, también exigió la que búsqueda "no debe detenerse". "El club y los hinchas piden encarecidamente que continúe la búsqueda para encontrar a Emiliano Sala. Por su familia y sus allegados. Juntos por Emi", fue el mensaje de la entidad francesa.

Por su parte, la Liga Premier inglesa sacó un comunicado en el que lamentó la suspensión de la búsqueda y anunció que en la próxima fecha, que se disputará entre el martes y el miércoles de la semana venidera, se realizará un minuto de silencio y reflexión por Sala y el piloto de la avioneta.

El padre de Emiliano Sala, Horacio, pidió que por favor "sigan buscando" en la zona del Canal de la Mancha, donde desapareció el avión en el que viajaba su hijo junto al piloto, tras el aviso de la policía de la suspensión definitiva. "No se ha comunicado nadie conmigo, ni con nuestra familia. Por favor no lo dejen de buscar", expresó el padre de Sala a TyC Sports. La solicitud del familiar se dio en el contexto de la suspensión definitiva de la búsqueda en las primeras horas del mediodía de ayer. "No puede ser que no haya rastro de nada, que un avión desaparezca así como así. Es un ser humano, cómo no van a seguir buscando", señaló al borde del llanto. Finalmente, Horacio Sala admitió que hay que "seguir adelante" y reiteró que "no" se pueden dejar las "cosas así".

Antes de las palabras del padre, quien tuvo un breve contacto con la prensa, la hermana del jugador, Romina, dio una conferencia en Cardiff. "Emiliano es un luchador, yo sé que no se rindió, por favor le pido a la policía y a quienes corresponda que no paren de buscar. Sabemos que está vivo tanto él, como el piloto. Van solamente tres días, pónganse en nuestro lugar", remarcó en la misma línea que su padre.

Poco después de que la policía de la isla de Guernsey anunciara que había suspendido la búsqueda de la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala desde Nantes hacia Cardiff, el reclamo se multiplicó en las redes sociales. Romina Sala, la hermana del ex delantero de Nantes, grabó un emotivo video en el que solicita a los usuarios de redes sociales que se sumen al pedido. "Pongamos fuerza, por favor ayúdenme", pedía. Enseguida se sumó el mediocampista Valentín Vada, también santafesino, ex compañero en Bordeaux y amigo de Sala. Y lo siguieron cientos de usuarios, entre ellos otros jugadores y deportistas de otras especialidades como Luciana Aymar. En minutos, #NoDejenDeBuscar se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Argentina. Además de Higuaín y Lucas Biglia, muchos otros astros se sumaron al pedido.

Al mediodía de ayer, la policía comunicó que ya no estaba "buscando de forma activa" al avión Piper PA-46 Malibú en el que el delantero viajaba rumbo a Cardiff junto al piloto David Ibbotson. Después de 80 horas de búsqueda con tres aviones, cinco helicópteros y dos botes salvavidas, las autoridades consideraron que las posibilidades de que Sala e Ibbotson estuvieran vivos eran "extremadamente remotas". El equipo, compuesto por agentes de las Islas del Canal de la Mancha, Reino Unido y Francia, cubrió un área de 1.700 millas cuadradas desde el lunes por la noche. "No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero", aseguraron. El Canal de la Mancha, en pleno invierno, es un área de casi constantes marejadas y olas altas. Un avión liviano como el PA-46 se pudo hundir en cuestión de minutos una vez que impactó con fuerza contra el agua.