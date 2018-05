Flor de la V dio un fuerte discurso ayer durante una nueva sesión de debates sobre la despenalización o no del aborto en la Cámara de Diputados. La actriz y conductora volvió a contar que su madre murió cuando ella tenía dos años producto de un aborto clandestino y aseguró que después de mucho tiempo pudo comprender que "el Estado había sido el responsable".

"Nunca pensé que iba a contar esta historia e iba a hablar de mi madre. Cuando entré al jardín, cuando eran los actos escolares, cuando estaba esperando la merienda, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, la busqué. No hay un día en esta vida que no la llore", arrancó Florencia de la V, que días atrás había contado por primera vez su triste experiencia personal.

Y prosiguió: "Desde que me enteré, estuve buscando la cara del femicida de mi madre, imaginándome. Y hoy sé quien fue: el Estado. En sus manos está la responsabilidad".

En ese sentido, la actriz conminó a los diputados a seguir adelante con la ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

"Yo los miro a la cara. Acá no estamos discutiendo desde cuándo hay vida, estamos hablando de otra cosa. El aborto es una decisión privada de cada ser humano, no es una decisión pública. Estamos hablando de despenalizar una práctica quirúrgica que depende del Estado. El Estado, el lugar de castigar a las mujeres, debería brindar lugares seguros para que no muera ni una mujer más", enfatizó.

Y cerró: "Si quieren seguir teniéndolas llena de sangre, si quieren seguir cargando con la muerte de millones de argentinas, entonces de qué lado quieren estar. No quiero que la muerte de mi madre sea en vano".

Diputados continuó debatiendo en comisión, en la séptima jornada de un plenario en el que expusieron abogados, médicos y especialistas en torno a la iniciativa que busca legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación y que sería tratada en el recinto en la segunda semana de junio.

El titular de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), encargado de conducir el plenario, ratificó que las jornadas se extenderán hasta el 31 de este mes.

Reveló además que, debido a la cantidad de oradores que restan exponer (alrededor de 400), se analiza la posibilidad de aumentar el número de invitados por jornada o bien agregar un día más de la semana -que podría ser los viernes- para cumplir con ese compromiso.

En ese marco, Lipovetzky confirmó además que, una vez que se agote la lista de oradores, a fines de mayo, los diputados tendrán dos jornadas más de debate a nivel de comisión para firmar dictamen y poder sesionar en junio.

Durante la audiencia pública también tuvo la oportunidad de dar su testimonio Estrella Perramón, una médica que fue condenada por haber asistido a una adolescente en Esquel durante una intervención por un aborto no punible.

"No entendía la necesidad de una ley que especifique la legalidad del aborto hasta que me vi juzgada por una Justicia que era atravesada por mitos y tabúes. Estos mitos y tabúes habilitan a que se niegue una atención médica dentro de instituciones de salud y se criminalice a personas con la sola sospecha de que se hayan realizado un aborto y a las personas que los garantizamos", criticó Perramón.

Al comienzo de la audiencia, la diputada radical Brenda Austin solicitó a los presidentes de las comisiones que ratifiquen el compromiso para finalizar con el ciclo de reuniones plenarias a fines de mayo, a fin de estar en condiciones de votar el proyecto en el recinto el 13 de junio como fecha tope.

A su turno, la médica psiquiatra Viviana Duarte de Massot se enfocó en los "efectos" que provocan los abortos "en todos los ámbitos de la vida de la mujer".

"Sus consecuencias son siempre negativas, aún cuando se quieran promover falsas ventajas como el alivio y la liberación de la mujer de ese embarazado inesperado", explicó.

Ignacio Alterini, experto en Derecho Civil, señaló no debe soslayarse que "el plexo normativo legal y constitucional que rige en la Argentina protege a la persona desde la concepción".

En la misma línea, la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Barceló Adriana Gullierian afirmó que "la ciencia ha demostrado irrefutablemente que la vida comienza con el proceso de la concepción"."Los cromosomas de los padres se juntan de manera azarosa generando un ADN nuevo. El aborto hace desaparecer a un nuevo ser", indicó.

La militante feminista Claudia Castro desmitificó la idea de que las mujeres que se someten a abortos voluntarios lo hagan "por gusto o por placer".

"Quienes abortamos lo hacemos de forma clandestina, y las mujeres empobrecidas, además, son obligadas a hacerlo de manera insegura y con graves consecuencias", analizó.

La abogada Alejandra Iriarte sostuvo que "no sólo abortamos las mujeres heterosexuales, también las lesbianas, las masculinidades trans y las trans no binarias", y expresó su preocupación porque "se haya excluido de la discusión a los cuerpos con capacidad de gestar que no son mujeres heterosexuales".

Sandra Hoyos, Integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, puso de relieve que "el Estado debe dar respuesta a un tema que tiene gran aceptación y legitimidad social", y consideró que "es justicia" legalizar y despenalizar el aborto.

• Alicia Benitez (médica, maternidad Sarda): "Desde 1921 que no se debate en las cámaras cómo legislar este tema. Este régimen que en su momento fue uno de los más flexibles del mundo ha quedado desactualizado".

• Ana María Franchi (investigadora del Conicet): "El 44 por ciento de los 227 millones de embarazos anuales en el mundo son involuntarios. De ellos el 56 por ciento terminará en aborto. El aborto provoca el 14 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial, las que en su gran mayoría ocurren en países con leyes restrictivas".

• Carolina Balderrama (periodista de Télam): "Los convoco a mirar lo que pasa en el mundo real, a seguir pensando, a desmontar prejuicios, representar al pueblo y legislar para su felicidad. Esta marea verde, de todas maneras, ya desbordó su cauce".

• Candelaria Botto (economista): "En nuestro país se lleva a cabo casi un aborto por minuto. Durante los dos meses de este debate se harán 75 mil abortos en la Argentina; 75 mil veces donde el Estado siga ausente".