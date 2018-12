El actor Juan Darthés, denunciado por la actriz Thelma Fardin por haberla violado en un hotel en Nicaragua cuando ella tenía 16 años, afirmó ayer que "eso jamás pasó", sino que "fue ella" quien se le insinuó y aseguró que "nunca" violó a nadie.

"Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación", dijo Darthés en una entrevista que concedió al canal América24.

Darthés, quien fue suspendido como afiliado de la Asociación Argentina de Actores, dijo además que "si fuera verdad" lo que denunció la actriz "él sería el primero en matarse".

Durante la entrevista que apenas duró 10 minutos efectuada por el periodista Mauro Viale, el actor y cantante aseguró que en la habitación del hotel en Managua le gritó "qué te pasa" y que en 2009, fecha que puso la denunciante al ataque, "ella estaba de novia con (el actor) Juan Guilera".

"Hace nueve años tengo pruebas; volvimos en el avión, no estábamos solos, estaban los padres de la actriz Laura Esquivel, los productores, y creo que Thelma se sentó al lado mío", relató Darthés y preguntó: "¿Sería lógico que al otro día estuviera todo normal?"

El actor sostuvo que cuando vio la denuncia por violación que presentaron las actrices el martes desde el escenario de un teatro porteño, tuvo "pensamientos muy oscuros" y dijo: "Estoy muerto".

"La carrera ya no me importa, sólo quiero cuidar a mi mujer e hijos", manifestó.

Asimismo, agregó que "probará su inocencia ante la justicia" y que viajará a Nicaragua, país donde fue radicada la denuncia.

"Si yo supiera lo que piensa ella. No tengo idea por qué lo hace. Si yo fuera el país, también lo creía. Con 100 mujeres avalando una versión que no saben si es cierta", continúo Darthés en la entrevista que fue grabada en su casa.

Ante la consulta de por qué la abogada Ana Rosenfeld renunció a defenderlo un día antes de que se hiciera público el caso, Darthés expresó: "No estoy de acuerdo con la decisión que tomó" la letrada. "No puedo obligar a la gente a que me crea", añadió.

"Yo no me borré, estoy acá; ya el país se puso en el lugar de Thelma pero no es verdad; lo probaré en la justicia", acotó.

El acusado afirmó que los médicos le recomendaron que "no mirara tele" y calificó de "locura mediática" la acusación en su contra.

El martes, la ex integrante del elenco de "Patito Feo" presentó junto a un grupo de actrices una denuncia por violación contra Darthés al asegurar que el ataque sexual ocurrió cuando ella tenía 16 años y él 45.

"Es lo que te dije, yo ya estoy muerto. Cívicamente, en mi carrera, que ya tampoco me importa. Lo único que me importa es mis hijos y mi mujer. Lo único que le pido a la gente es que si esto fuera mentira, ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado. Lo único que quiero hacer es cuidar a mis dos hijos y a mi mujer. Estamos todos juntos y no me interesa más nada", dijo Darthés en el reportaje.

Y concluyó la charla relatando el viaje de regreso: "Volvimos en el avión todos juntos. No estaba solo, estaban los papás de Brenda (Asnicar), el papá de Laurita Esquivel, los productores".

Ayer Darthés no se presentó en los tribunales a una audiencia de conciliación con la también actriz Calu Rivero que lo acusó de acoso sexual (ver recuadro).