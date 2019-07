El Papa Francisco criticó ayer el modelo de desarrollo del sistema capitalista que domina en casi todo el mundo que hace "que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres", al divulgar un videomensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebra el 29 de septiembre.

"El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres", denunció el pontífice en el video, que pone en imágenes parte del texto que el Vaticano ya había divulgado el 27 de mayo.

"El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir, es inclusivo, pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral, y preocupándose también por las generaciones futuras", aseveró Jorge Bergoglio en la pieza de dos minutos y medio de duración, en sintonía con las enseñanzas de Cristo.

"El verdadero desarrollo es inclusivo y fecundo, lanzado hacia el futuro", reclamó el Papa.

En el video, el pontífice reiteró una vez más sus críticas a los países productores de armas y planteó que "las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo".

"Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no aceptan esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan", criticó.

Abren dos tumbas

En tanto, en un nuevo giro en uno de los misterios más persistentes de Italia, dos tumbas de un pequeño cementerio de la Ciudad de Vaticano serán abiertas la próxima semana para determinar si contienen los restos de una adolescente de 15 años que desapareció en Roma en 1983.

Los familiares de Emanuela Orlandi, la hija de un empleado del Vaticano que nunca volvió a casa después de dirigirse a una clase de música en Roma, han exigido desde hace tiempo que el Vaticano investigue su desaparición y revele todos los documentos oficiales sobre el caso.

El caso sin resolver generó nueva atención en los últimos meses después de que se recibiera información anónima sobre el lugar en el que Orlandi podría estar enterrada. Un portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, dijo ayer que la familia de Orlandi "indicó que su cuerpo posiblemente esté enterrado en el pequeño cementerio ubicado dentro del territorio del Estado Vaticano", lo que provocó que la Santa Sede abriera una investigación que derivó en la decisión de abrir las tumbas.

Gisotti dijo que "allegados y abogados de la familia de Orlandi y la Santa Sede estarán presentes en el momento en que se abran las tumbas del Cementerio Teutónico del Vaticano el próximo 11 de julio". "Los familiares de las personas que están enterradas en esas tumbas también acudirán", dijo Gisotti, quien no reveló los nombres de dichas familias.

El informante ha indicado que los investigadores deberían indagar en el lugar hacia donde apunta la estatua de un ángel en el cementerio. El ángel sostiene una hoja con las palabras "Descanse en paz".

Los restos exhumados serán sometidos a análisis científicos para determinar su edad, y se practicarán análisis de ADN para averiguar si algunos de los restos pertenecen a Orlandi.