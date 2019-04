La agencia estatal de Francia para la supervisión de los medicamentos, ANSM, afirma haber constatado que el ibuprofeno y el menos popular ketoprofeno pueden agravar las mismas patologías que se pretende tratar con estos fármacos, y ha pedido una investigación a nivel europeo. También emitió recomendaciones para profesionales y para pacientes. En Argentina el ibuprofeno es muy utilizado, la gran mayoría de las veces sin receta, dado que es de venta libre.

En 2015, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya había advertido sobre riesgos cardiovasculares de este medicamento que es de venta libre en muchos países y de uso muy difundido, incluso en niños. Ahora, la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM) de Francia explicó que "a petición francesa" se va a llevar a cabo un análisis colegiado con sus homólogos europeos. Las autorizaciones de los medicamentos se hacen para toda Europa, no sólo para Francia, y que es en esa escala en la que se tiene que hacer una reevaluación de la relación riesgo-beneficio de los fármacos. La Unión Europea abarca 28 naciones y más de 500 millones de habitantes.

La ANSM, que en junio pasado había lanzado una investigación farmacológica, emitió esta semana una serie de recomendaciones: en primer lugar, la de privilegiar el paracetamol al ibuprofeno y el ketoprofeno en caso de dolor o fiebre, sobre todo cuando se trate de infecciones como anginas, rinofaringitis, otitis, tos, pulmonares, e incluso en caso de lesión cutánea o varicela. También han dado unas reglas de buen uso de estos dos antiinflamatorios, empezando la de utilizar "la dosis mínima eficaz, durante la duración más corta", detener el tratamiento en cuanto desaparecen los síntomas, no prolongarlo más de tres días en caso de fiebre, ni más de cinco si hay dolor.

Esas recomendaciones derivan de un estudio que la ANSM había encargado en junio de 2018 a sus centros regionales de Tours y Marsella, que concluyeron que hay una serie de infecciones, en particular por estreptococo, que podrían empeorar por la toma de estos dos analgésicos antiinflamatorios. Esas complicaciones se observaron al cabo de periodos de tratamiento muy breves (de dos a tres días) cuando el ibuprofeno o el ketoprofeno se habían recetado (o utilizado en automedicación) para fiebre, problemas cutáneos benignos de aspecto inflamatorio, respiratorios o del sistema otorrinolaringológico (garganta, nariz y oído). En los casos estudiados, que se remontan a un periodo prolongado iniciado el año 2000, los investigadores franceses analizaron 337 de complicaciones infecciosas con ibuprofeno y 49 con ketoprofeno que tuvieron un carácter severo y estuvieron en el origen de hospitalizaciones, secuelas e incluso muertes.

Tras los informes de graves complicaciones infecciosas con antiinflamatorios no esteroideos (conocidos por la sigla Aine), utilizados para combatir la fiebre o el dolor, la ANSM (agencia francesa del medicamento) encargó una encuesta nacional. Los hallazgos de esta encuesta sugieren el papel agravante del ibuprofeno y el ketoprofeno en caso de infección. La ANSM compartió estos resultados con sus homólogos europeos para lanzar un análisis en conjunto. Todos los Aine son objeto de informes de farmacovigilancia sobre complicaciones infecciosas graves.

Los dos fármacos fueron vinculados a infecciones graves de la piel y tejidos blandos, infecciones pleuropulmonares e infecciones neurológicas, entre otras, lo que lleva a hospitalizaciones, secuelas o incluso la muerte. Estas complicaciones infecciosas (principalmente estreptococo o neumococo) se observaron después de un período de tratamiento muy corto (2 a 3 días), incluso cuando los AINE se combinaron con un tratamiento antibiótico. Ocurrieron cuando el ibuprofeno o el ketoprofeno se prescribieron o tomaron como automedicación para la fiebre, pero también en muchas otras circunstancias, como lesiones inflamatorias benignas de la piel (reacción local o picadura de insectos), manifestaciones respiratorias (tos o infección pulmonar) o angina u otitis. La encuesta muestra que un uso persistente de estos AINE en varicela. La agencia francesa recuerda que los AINE ya son conocidos por causar complicaciones bacterianas en la piel cuando se usan en varicela y deben evitarse en este caso.

Farmacéuticos alertan

La agencia advierte a los profesionales, los pacientes y los padres sobre el riesgo de complicaciones infecciosas graves. Martial Fraysse, presidente de la Orden de Farmacias de Ile de France (la región parisina) y miembro de la Academia de Farmacia, es categórico. Consultado por Radio France, dijo que en realidad "hace más de 20 años" que su sector "desaconseja la utilización de ciertos antiinflamatorios como el ibuprofeno o el ketoprofeno en niños y jóvenes adultos tras constatar efectos secundarios graves en la población. Desde hace unos veinte años detectamos dos fallecimientos por año, además de complicaciones infecciosas graves. Nos encontramos frente a dos bacterias, neumococos o estreptococos, que han amplificado brutalmente sus efectos por el uso de estos antiinflamatorios. No se los debe utilizar así como así, incluso en cortos períodos".

Las recomendaciones valen para todos los Aine: use la dosis efectiva más baja para la duración más corta. Detenga el tratamiento tan pronto como desaparezcan los síntomas. Evite los Aine en caso de varicela. No prolongue el tratamiento más allá de tres días en caso de fiebre. No lo prolongue más allá de 5 días en caso de dolor. No tome dos Aine al mismo tiempo.