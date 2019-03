La muerte de Natacha Jaitt en un salón de eventos en la zona norte del Gran Buenos Aires el pasado 23 de febrero causó conmoción. Desde un primer momento tanto su abogado como su hermano Ulises pusieron sobre el tapete la posibilidad de que la muerte de la mediática haya sido un asesinato.

Ahora, en el programa Involucrados, de América, se conocieron los últimos audios que la conductora le envió a su hermano, quien a poco de conocer la noticia del fallecimiento de su hermana solicitó la tenencia de Valentino, el hijo menor de Natacha.

"¿Dónde estás, Ulises? ¿Dónde carajo estás, boludo? ¿Te espero en el subte de Los Incas o acá en casa? Atendé, Uli", se escucha decir a Natacha. Si bien no se especificó en qué circunstancias fue enviado el mensaje, se deduce que ambos habían quedado en encontrarse en las inmediaciones de su casa, en el barrio de Villa Urquiza.

Otro de los mensajes dados a conocer fue enviado horas antes de la muerte de Jaitt. Su hermano disfrutaba de unos días de vacaciones en las playas de Ferrugem, en Brasil, junto a su sobrina mayor Antonella. Entre bromas, Natacha le sugirió a Ulises que subiera otras fotos a su Instagram.





"Boludo, pero tirá una foto... Estás ahí con el mar de fondo con remera. Metele onda, boludo", le dijo Natacha con su humor irónico.

Un tercer audio difundido está relacionado con un trámite en la Asociación Argentina de Actores (AAA). "Ya te dejé autorizado en Actores para que cobres vos a tu nombre el cheque", le dijo a Ulises.

Mauro Federico, periodista del ciclo de América, aclaró: "La primera parte de los audios lo ubican a Ulises todavía en Buenos Aires. Luego, en Brasil, donde se encontraba de vacaciones con su sobrina. Y habla de una serie de pagos".

Al ser consultada su opinión respecto a la difusión de estos audios, Ulises dijo que no iba a hacer declaraciones al respecto.

Sí, en cambio, hizo alusión a las declaraciones del empresario Raúl Velaztiqui Duarte -el hombre que estuvo junto a la conductora el día que fue hallada muerta en el salón Xanadú- en el programa "La pura verdad", que conduce Mauro Viale.

El empresario fue el único detenido por la muerte de Jaitt, luego de caer en contradicciones en las dos declaraciones que realizó en calidad de testigo, y por haberse llevado su celular de la escena del crimen. En su declaración, Velaztiqui dijo que lo hizo para "preservar" el material que se encontraba en el teléfono de Natacha. También aseguró que nunca lo hizo para "extorsionar" ni "cuidar" a alguien.

El hermano de Natacha dijo que no cree en las declaraciones de Velaztiqui Duarte. "Miente, no le creo nada", manifestó.

Al momento de la detención del empresario, Ulises apuntó contra Velaztiqui: "Natacha no pudo llamar a nadie cuando se sintió mal, es gravísimo, es un partícipe necesario de lo que pasó. El tiempo me está dando la razón, desde que arranqué a hablar no me equivoqué nunca. Yo me baso en pruebas y sostengo el relato del testigo Gaspar que dice que mi hermana no llevó drogas y con lo que nos enteramos hoy (que el hombre se había llevado el teléfono de la conductora), adentro pudo haber pasado cualquier cosa".