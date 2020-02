El presidente Alberto Fernández adelantó ayer que enviará al Congreso "una ley que termine con la penalización del aborto" y advirtió que se trata "de un tema que debemos resolver desde la salud pública", al responder preguntas de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, donde brindó una conferencia magistral como parte de su gira por Europa.

"En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito en los que casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero sabemos que existe", sostuvo el jefe de Estado.

Además, remarcó que "el problema es que en Argentina todo aborto es clandestino".

En ese sentido, manifestó que "el problema es más agudo si la clase social es más baja. Si es pobre, toda su vida corre peligro".

Fernández expresó asimismo que la mujer que comete un aborto "si es de clase alta, seguro será en condiciones de asepsia adecuado y su salud estará garantizada", pero advirtió que "si estamos en presencia de una mujer sin recursos, su vida estará en riesgo".

El jefe de Estado expresó que "hay quien siente que si legalizamos, es obligatorio" y aclaró a continuación: "No es obligatorio para nadie, es un tema que debemos resolver desde la salud pública porque no podemos poner en riesgo la vida de la mujer que decide abortar". "No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagarlo y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando", sorprendió.

En ese marco, el presidente anunció: "Voy a mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública", tras lo cual fue ovacionado por el auditorio y las personas que seguían la conferencia desde una galería en el piso superior.

Por otra parte, expresó que "la discusión del aborto es parte de una discusión hipócrita" y comparó el debate sobre el aborto o "interrupción legal de embarazo" con el que se dio en el país antes de la sanción del divorcio vincular, en junio de 1987. "Yo era chiquito, mi mamá era divorciada, vivía con Carlos, era divorciado. Nunca se pudieron casar. Mi mamá estaba atormentada. Me decía «estoy casada vía México». Para la ley argentina no servía", contó.

Aborto 2020

Integrantes de la Campaña nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocaron ayer a una marcha el 19 de febrero a las 19. “Hace 15 años generamos lazos a través de nuestros argumentos. El proyecto está en las calles! El 19 de febrero a las 19 horas estaremos en todo el país con nuestra propuesta, que ya es de todxs”.