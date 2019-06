Fernanda Meneses denunció por abuso sexual a Fabián Gianola

La actriz Fernanda Meneses denunció penalmente por abuso sexual al actor Fabián Gianola. "Hace un año logré efectuar la denuncia pública, hoy presento la denuncia formal ante el Poder Judicial", explicó en el escrito que se conoció ayer.

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y del presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", aseguró la actriz que trabajó como guionista de "El kiosquito de Fabián", en 2015, en donde interpretaba a la vecina del personaje de Gianola.

En la denuncia que radicó la actriz, aseguró que su colega -con quien mantuvo una relación de amistad durante 20 años hasta que las actitudes de él hicieron que ella se distanciara- ejercía abuso de autoridad por ser la cabeza de la compañía.

"En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva", explicó Meneses, y lo describió como "un proceso interno muy complejo y profundo".

"Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la fortaleza del apoyo de mis compañeras actrices en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz y le digo al denunciado que tiene en el Estado de derecho que vivimos, todo el derecho de ejercer su legítima defensa. Pero dejando expuesto que las consecuencias generadas en mi vida provocaron un grave daño de mi salud física y psicológica", continuó la actriz en la denuncia penal.

"Será justicia", concluye el escrito que firmó la actriz y presentó en la Justicia junto a sus abogados.

Jaitt y Meneses

A fines de septiembre del año pasado, la extinta conductora Natacha Jaitt hizo un impactante relato de una situación de abuso sexual que vivió con Fabián Gianola, en la web Exitoína.

A principios de octubre de ese año se sumó una nueva denuncia de parte de la actriz Fernanda Meneses, quien en una entrevista en el "El Show Del Espectáculo", el programa de Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA, contó su experiencia. "No quisiera decir que es un psicópata, pero está muy al límite. Debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo. 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él", expresó.

La actriz fue parte de "Hoy Ganás Vos", un ciclo que condujo Gianola en Canal 9 en 2016. Allí, según lo que contó Meneses, sufrió varios acosos por parte del actor. "Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras", explicó y agregó: "Salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron".

Fernanda también contó que en otra oportunidad le dio una palmada en la cola delante de su novio. Pero la situación no terminó ahí: "Hubo una tercera vez que me acosó. El me decía que quería hablar de laburo. Yo era la guionista del programa. Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer que lo que estaba sucediendo", aseguró.

Luego de los dichos de la actriz, Gianola se refirió a las acusaciones: "Hace un año levantaron el sketch del programa que hacía en Canal 9 con ella, y entendió que yo la tenía que indemnizar, que le tenía que dar un dinero. Le dije que yo no era parte de la producción, y ella insistió que igual le tenía que dar dinero, que no me creía. Como no le di nada amenazó a mis hijos, mandó capturas del Facebook de mis hijos a mi WhatsApp y me amenazó con que iba a ir a la televisión a hacerme mierda, y así fue", reveló el actor.

Por otro lado, Fabián Gianola agregó: "Yo le hice una denuncia en abril por amenazas, y a partir de ahí no pasó más nada hasta hoy. Además no hay denuncia judicial, nada, es mediática obviamente".

El actor ya había sido denunciado en el pasado por la panelista Celina Rucci, aunque ésta no se había formalizado en la Justicia.

En este sentido, Fabián Gianola respondió en las redes por las denuncias de acoso sexual de Celina Rucci. Después de que la panelista sumó un nuevo testimonio en su contra, el actor salió al cruce a través de su cuenta de Instagram el lunes pasado.

Fabián Gianola recibió en los últimos tiempos denuncias de acoso y abuso sexual. La última en dar testimonio en su contra fue la panelista señalando: "No volvería a trabajar con Fabián Gianola, tenía ciertos comportamientos que no me gustaba que los haga y lo seguía haciendo. Demasiado cariñoso, demasiado abrazador, toquetón. Se lo dije una vez, dos veces".

El actor respondió en Instagram publicando una foto de un mural con la siguiente frase: "Detrás del miedo está la libertad".