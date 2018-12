Fardín, "movilizada y sorprendida" por la gran repercusión

Thelma Fardín: "Hace pocos meses me lo crucé y me paralicé".

La actriz Thelma Fardín, denunciante de Juan Darthés, afirmó que está "muy movilizada y sorprendida" por las repercusiones que tuvo la acusación, que hizo pública el martes junto al colectivo Actrices Argentinas.

"Estoy muy movilizada y sorprendida con todo lo que sucedió. Si esto sirve para que el mensaje le llegue a una persona, ya soy feliz", afirmó la joven de 26 años. Fardín comentó que durante las giras su madre siempre viajaba con ella, pero que en esa ocasión no lo hizo: "No hubo manera de hablarlo con mi mamá. Se lo conté a dos compañeras y cuando volví a Buenos Aires traté de seguir adelante", recordó.

"Después de que pasó todo, yo volví a mi habitación y esa noche dormí sola. Estuve sola toda la noche y fue muy duro. Lo que me pasó lo conté la mañana siguiente en el avión de vuelta a Buenos Aires", dijo. Recordó además que esa noche Darthés "la llamó insistentemente a la habitación" y que ella terminó "descolgando el teléfono y despierta".

"No hablé antes por miedo a que no me creyeran", se lamentó, y señaló que Darthés le dijo al día siguiente de lo sucedido: "Adonde yo vaya, venís conmigo". "Eso me bloqueó. En ese momento no entendía lo que estaba pasando, la culpa me carcomía", reconoció.

Y continuó: "Hace pocos meses me llegaban mensajes por Instagram diciendo 'me marcaste la infancia', y hoy me doy cuenta de que marqué la infancia de mucha gente y que el cierre de ese proyecto también marcó mi infancia, pero desde un lugar doloroso".

La joven afirmó que luego del hecho no volvió a ver a Darthés, pero que en el último tiempo vivió una situación que le hizo tomar "la decisión de denunciarlo". "Hace unos meses creí cruzármelo por la calle y me paralicé. Ahí pensé que tenía que hacer algo. Hoy estoy en paz", completó.