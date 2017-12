Familiares piden una comisión investigadora

Un grupo de familiares de la tripulación del "ARA San Juan" pidió ayer en la Cámara de Diputados la creación de una comisión bicameral que investigue lo ocurrido con el desaparecido submarino, mientras que desde la Armada Argentina aseguraron que no hay fecha de "finalización" de la "colaboración" de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en la búsqueda.

Este miércoles, los familiares de los tripulantes acordaron con diputados y diputadas nacionales de diferentes bloques enviarle una carta al presidente Mauricio Macri, con una serie de reclamos que incluyen la creación de una comisión especial que investigue de forma independiente la desaparición del submarino y el rol que cumplieron la Armada Argentina y el gobierno nacional.

"Venimos a presentar un proyecto de ley para que conformar una comisión bicameral investigadora", declaró Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes en la puerta de la Cámara de Diputados.

Tagliapietra, que teme que se interrumpa la búsqueda, está convencido que la Armada "mintió y ocultó información" desde que dio a conocer la noticia de la pérdida de contacto con el submarino, casi dos días después de la última comunicación.

En la conferencia de prensa de ayer, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, relativizó el contenido del mensaje de WhatsApp de la hermana del suboficial Medina.

"Fue el 4 de noviembre, ésos son los días que correspondían al ingreso a Ushuaia y por eso el contacto de WhatsApp", comenzó diciendo. "Piensen que el Canal de Beagle son aguas compartidas con Chile. Del medio del canal hacia el norte son aguas argentinas; del sur, de Chile. Es una zona de permanente operación de helicópteros chilenos. No sé hasta qué punto se podía decir si era inglés o no", aseguró.

El vocero dijo que según su opinión, "no hay nada político detrás del tema, me parece" y admitió que "no sabría decir el contexto con el que él se lo dijo a su hermana, pero es muy común el sobrevuelo de helicópteros. De hecho toda la navegación del submarino en el Canal de Beagle se tiene que hacer en superficie por ser aguas restringidas".