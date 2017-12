Familiares de la tripulación, expectantes con la comisión

Los familiares de la tripulación del ARA "San Juan" se mostraron ayer "esperanzados" en la creación de una comisión bicameral para investigar los motivos de la desaparición del submarino, que podría ser aprobada hoy en el Senado, así como con la reincorporación del buque "Yantar" de la Federación Rusa que se volvió a sumar al operativo de búsqueda.

"La esperanza está puesta en la Comisión Bicameral que estará formada por seis diputados, seis senadores, cinco especialistas más un grupo de familiares", sostuvo en declaraciones a radio del Plata Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, suboficial mayor de la Armada y uno de los 44 tripulantes del ARA "San Juan".

Rodríguez participó del encuentro que la semana pasada mantuvieron los familiares del submarino desaparecido con diputados y senadores, donde quedó acordada la formación de una comisión investigadora que ya tuvo media sanción de Diputados y podría ser aprobada mañana en el Senado.

Según Rodríguez, la vía legislativa y la judicial que la magistrada Marta Yáñez lleva adelante con la causa por "averiguación de delito" fueron necesarias ya que desde el Poder Ejecutivo "nadie se quiso involucrar". "Siempre reclamamos al presidente (Mauricio) Macri y al ministro (Oscar) Aguad que se pusieran al frente de esto, pero nadie quiere involucrarse, ni (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal", lamentó.

Con respecto a las posibles causas del hundimiento del ARA San Juan, Rodríguez indicó que los familiares tienen conocimiento de que "el submarino estaba inhabilitado por informes de 2016 y 2017 que indicaban que no estaba capacitado para funcionar y no por problemas de baterías sino por otras cuestiones como que le entraba agua por el snorkel".

En tanto, Yolanda Mendiola, madre del cabo primero Fabián Cisneros, opinó que el gobierno nacional "no quiere encontrar al submarino" porque "sería una prueba" del estado en que se encontraba la nave.

"La sociedad no debe olvidar lo que hicieron con los 44, no debe olvidar que a los 44 se los mandó a morir, fue abandono de persona", aseguró la mujer en declaraciones a FM Delta, en las que se refirió a "todas las cosas que están saliendo a la luz, (como) el estado, la mala reparación, papeles que no se encuentran, comunicaciones que ya no están".

Según Mendiola, para los familiares "la esperanza está en los rusos", al referirse al buque "Yantar" que se volvió a sumar ayer al operativo de búsqueda.

Por último, la madre del marino relató cómo pasaron la Nochebuena los familiares del submarino en la Base Naval de la Armada, encuentro al que fueron invitados por el flamante jefe de Estado Mayor, José Luis Villán y su familia.