Fallido tuit del embajador argentino en Londres

El embajador argentino en Londres, Carlos Sersale, reconoció la soberanía de Gran Bretaña sobre las islas Malvinas. Lo hizo en su cuenta de Twitter, en la que se refirió a los funcionarios británicos designados por la corona como "máximas autoridades de la isla", una designación que no le corresponde al gobierno argentino debido a la disputa abierta por soberanía. Este hecho no solo es inédito porque ningún diplomático se había expresado de esa manera desde la usurpación de 1833 sino porque, además, "compromete la negociación de Argentina con el Reino Unido", advirtió la ex embajadora Alicia Castro a la web del diario Página 12.

La declaración que desató el escándalo diplomático, fue a propósito de la visita al Cementerio de Darwin del titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, quien colaboró con el viaje a las islas de familiares de los soldados caídos en la guerra de 1982.

"Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas: Eduardo Eurnekian fue recibido por las máximas autoridades de las islas", escribió Sersale en Twitter, con una foto de Eurnekian abrazado al gobernador ilegítimo de Malvinas, Robin Christopher, y al embajador inglés en la Argentina, Mark Kent.