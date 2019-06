El periodista uruguayo Luis César "Lucho" Avilés, asociado al periodismo del espectáculo y de "chimentos" en la televisión argentina, falleció ayer a los 81 años, producto de un accidente cerebrovascular mientras estaba con un amigo en el club de Caza y Conservacionismo, en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires.

Según pudieron reconstruir algunos portales, Avilés estaba almorzando en el lugar cuando comenzó a sentirse mal y fue al baño donde se desvaneció. Enseguida desde el club se dio aviso al 911 y cuando arribó una ambulancia del Same, los médicos constataron la muerte de quien fue uno de los decanos del periodismo de espectáculos en TV del país.

El histórico conductor del ciclo "Indiscreciones", alejado de la televisión desde 2012, había nacido en Montevideo en 1938 y se encontraba radicado en la Argentina desde 1965. Avilés comenzó su carrera periodística en el país en el diario Crónica. Fue el conductor de "Indiscreciones", "El pueblo quiere saber" e "Indomables", entre otros ciclos televisivos. Se alejó de la pantalla en 2012 tras estar al frente de "Convicciones".

Hace tres semanas Avilés había sufrido una fractura en dos costillas al caerse en la calle.

"No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", recordó en Twitter el conductor Jorge Rial, que integró varios programas liderados por Avilés. Mientras, Susana Roccasalvo le agradeció haber aprendido con Avilés "cómo se hace espectáculos".

Lucho solía contar que su mujer, María del Carmen Festa (con quien tuvo un hijo, Álvaro), lo había apodado Highlander porque superó más de 30 operaciones, entre ellas, de pulmón, corazón e intestino. Ayer su esposa recibió el llamado de un amigo de la familia por él que supo de la muerte del hombre que la acompañó más de cuatro décadas.