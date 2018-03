El coloso de las redes sociales Facebook seguía ayer en medio de un temporal de alcance global ante el escándalo por violaciones a la privacidad de sus usuarios, a pesar de las excusas presentadas por su fundador y máximo ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg se disculpó anteayer mediante un texto publicado en Facebook por los "errores" que permitieron a una empresa de consultoría política capturar datos personales de decenas de millones de usuarios y prometió cambios, pero las autoridades británicas, que pretenden escucharlo personalmente, no parecen muy convencidas.

"Por la noche vi que Mark Zuckerberg se había disculpado y que iba a introducir algunos cambios, pero francamente no creo que esos cambios vayan lo suficientemente lejos", dijo el ministro británico de Cultura, Matt Hancock, a la radio BBC.

Facebook está bajo intenso fuego cruzado luego de que la empresa británico-estadounidense Cambridge Analytica (CA) fuera acusada de haber capturado sin su consentimiento datos de 50 millones de usuarios para elaborar un programa que hace posible predecir la votación de los electores, información que fue utilizada en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

En la visión de Hancock, sin embargo, el "mea culpa" de Zuckerberg quedó corto.

"No debe corresponderle a una empresa decidir cuál es el equilibrio correcto entre privacidad e innovación y el uso de datos, esas reglas las tiene que decidir la sociedad en su conjunto y así debe establecerlas el Parlamento", argumentó Hancock. "Esa es la estrategia de la que estamos hablando: las grandes empresas tecnológicas tiene que obedecer la ley y nosotros fortalecer la ley", advirtió.

En Bruselas, los líderes europeos envían el mismo mensaje, cuando se preparan para presionar por mayores controles sobre los datos personales en línea, mientras que Israel se suma a los países que inician una investigación sobre Facebook.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos hacerlo no merecemos servirles", escribió en su muro Zuckerberg en el primer comentario que hizo tras el estallido del escándalo.

"Las medidas más importantes para que esto no suceda nuevamente fueron tomadas hace años, pero también cometimos errores y hay más por hacer", agregó.

En su descargo, Zuckerberg explicó que su equipo supo que Cambridge Analytica había capturado datos de millones de usuarios y solicitó a la empresa la eliminación de esa información. Según dijo, Cambridge Analytica ofreció pruebas de que había eliminado esos datos, aunque luego Facebook supo que aparentemente eso no había ocurrido. El multimillonario ejecutivo dijo que estaba dispuesto a prestar testimonio ante el Congreso estadounidense, y en una entrevista con CNN sugirió incluso que estaría abierto a una regulación externa de las operaciones de una red social con las características de Facebook. "En realidad no estoy seguro de que no debemos ser regulados", dijo Zuckerberg a CNN. Y estimó que lo ocurrido había sido "un abuso de la confianza muy importante, y sentimos mucho que eso haya ocurrido".

No obstante, analistas han observado que el método de recolección de datos personales utilizado por Cambridge Analytica se apoyó precisamente en el modelo de negocios que tornó a Facebook un fenómeno de las redes sociales.

Sandy Parakilas, ex gerente de productos en Facebook y quien fue interrogado por una comisión parlamentaria británica, afirmó que "Facebook sabía de todo lo que estaba ocurriendo, y no previno a nadie". .

El caso ha dado pie a un movimiento para desabonarse de Facebook, iniciativa que anteayer recibió el respaldo de uno de los fundadores del sistema de mensajería WhatsApp.

"Elimina Facebook" (#deletefacebook") escribió Brian Acton en Twitter recurriendo a la etiqueta que se ha popularizado estos días: "Elimina y olvida. Es momento de darle importancia a la privacidad".