Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente de crecimiento de usuarios de Facebook, afirmó que las herramientas de la plataforma creada por Mark Zuckerberg están "desgarrando el tejido social", y apuntó con que en esa red "no hay discurso civil ni hay cooperación" sino que sólo se encuentra "desinformación y falsedad".

"No es un problema estadounidense, no se trata de anuncios rusos. Este es un problema global", subrayó el ex directivo en referencia a la presencia de perfiles que propagaron noticias falsas durante la pasada campaña presidencial estadounidense.

En relación con las interacciones online impulsadas por "corazones, me gusta y pulgares arriba", Palihapitiya dijo que "los lazos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina (en esas acciones) están destruyendo el funcionamiento de la sociedad ".

Así describió un incidente en la India donde los mensajes falsos sobre secuestros compartidos en WhatsApp (una empresa que desde 2004 pertenece a Facebook) llevaron al linchamiento de siete personas inocentes.

Manipulación

"A eso nos enfrentamos. Imaginen llevar eso al extremo, donde los malos actores puedan manipular grandes grupos de personas para hacer lo que quieran", consideró.

Además confesó que intenta usar Facebook lo menos posible y que no se lo permite utilizar sus hijos.

Las declaraciones de Palihapitiya, que no se limitaron a criticar a Facebook sino también al sistema de financiamiento de Silicon Valey, se realizaron en un foro de la Escuela de Negocios de Stanford, en los Estados Unidos, el pasado 10 de noviembre pero se difundieron anteayer a través del sitio especializado en tecnología The Verge.

Sobre los capitales que apuestan a las empresas tecnológicas asentadas en ese valle californiano, dijo que los inversores inyectan dinero en "empresas estúpidas, inútiles e idiotas" en lugar de abordar problemas reales como el cambio climático y las enfermedades.

Palihapitiya actualmente dirige su propia empresa de capital de riesgo, Social Capital, que se enfoca en financiar compañías en sectores como la salud y la educación y afirmó que los inversores en tecnología que parecen ser todopoderosos "han logrado su poder más por medio de la suerte que de la habilidad".

Daniel Passarella, ex jugador y ex técnico de River y de la selección nacional, y ex presidente de River, sufrió ayer el incendio del auto en el que se movilizaba por la provincia de Santa Fe, sobre la ruta provincial 1,a la altura del kilómetro 85, en el ingreso a la localidad de Helvecia, donde tanto él como su acompañante lograron salir ilesos de la situación.

El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando, por causas que intentan establecerse, se desataron las llamas en el vehículo del ex dirigente del club de Núñez. Señalan que podría ser "desperfecto eléctrico".

Lo cierto es que Passarella y su acompañante salieron ilesos del vehículo y fueron auxiliados por otros automovilistas que pasaban por el lugar.

Personal de bomberos extinguió las llamas, pero el vehículo sufrió una destrucción total por las llamas.