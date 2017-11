Ex amigos de Pachelo lo acusan de haberle robado a los De la Rúa

Ex amigos de Nicolás Pachelo, el sospechoso del crimen de María Marta García Belsunce, declararon en la causa que están convencidos de que el ex vecino del country Carmel fue el autor intelectual de un asalto en el que un hijo del ex presidente Fernando de la Rúa tuvo que buscar dinero en la quinta de sus padres para el ladrón que los tuvo de rehenes.

El hecho, sucedido en el partido bonaerense de Pilar, nunca fue denunciado y si bien nadie pudo precisar la fecha en la que ocurrió, uno de los testigos aseguró que fue cuando De la Rúa era presidente y estaba junto a su mujer, Inés Pertiné, en su quinta "La Esperanza", de la localidad de Villa Rosa.

Los fiscales de Pilar a cargo de la causa García Belsunce, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, reconstruyeron éste y otros episodios en los que a Pachelo (41) lo acusan de haber organizado robos, a partir de testimoniales que le tomaron a las víctimas de los hechos por los que el imputado fue condenado por la Justicia de la Capital Federal y estuvo preso entre 2004 y 2006.

El robo en cuestión ocurrió en una tosquera de Pilar donde el grupo de amigos, que se conoce desde la infancia y entre quienes estaba Fernando "Aito" de la Rúa, se había juntado a comer un asado y a pescar.

Pachelo pasó a saludar a sus amigos alrededor de las 15, permaneció durante 15 minutos charlando sin bajar de su camioneta doble cabina y luego se retiró porque tenía que ir a jugar al fútbol.

Tras la partida de Pachelo, al predio llegó un hombre armado que amenazó a todos y les pidió el dinero y los objetos de valor.

Como era verano, estaban en traje de baño y sólo habían ido a comer y pescar, nadie tenía demasiado dinero encima y, ante la insistencia del asaltante, el propio "Aito" le sugirió que lo dejara ir a la quinta lindera a buscar efectivo para él.

Entonces, el hijo del ex presidente fue solo a la quinta "La Esperanza", donde sus padres estaban durmiendo la siesta y además había custodia presidencial.

Dentro de la casa, "Aito" sacó un dinero de su madre y regresó a la tosquera para entregárselo al delincuente.

Los testigos recordaron que el movimiento de "Aito" de la Rúa despertó alguna sospecha en los custodios presidenciales, por lo que el propio hijo del ex presidente decidió sacar al ladrón armado de la tosquera y junto a otro de los amigos lo llevaron en auto hasta Escobar.

Uno de los ex amigos aseguró ante los fiscales que, al rememorar todo lo sucedido, al grupo no le cupo "ninguna duda" de que "Pachelo fue el autor intelectual" de ese asalto, y que el autor material podría haber sido un empleado de la tosquera que tuviera confianza con el sospechoso.

Uno de esos ex amigos que pasó por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar, le dijo a los fiscales que luego de que se probara en la Justicia lo de los robos que organizaba en casas de amigos y por "su personalidad", creía que Pachelo era capaz de haber participado del crimen de García Belsunce y "de cualquier otra cosa".

Los voceros indicaron que los fiscales Domínguez y Quintana tuvieron la intención de convocar a declarar como testigo en la causa García Belsunce al ex presidente De la Rúa por este episodio, pero por cuestiones de salud y de agenda, aún no se pudo organizar.