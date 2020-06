Evalúan suspender 15 días el transporte en el Amba

no voy en tren. Nación, provincia y ciudad pararían el transporte.

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó ayer que una de las alternativas que estudia el gobierno es "cancelar el transporte público durante 15 días" para evitar una propagación mayor del coronavirus en el área metropolitana.

En una entrevista con radio La Red, el funcionario precisó que "cancelar el transporte público durante 15 días es una de las opciones que se están barajando y discutiendo" debido a que, "bajando la circulación de personas, se reduce la circulación del virus".

En ese marco, aclaró que "todo lo que se está discutiendo es para el área metropolitana, no por tiempo indeterminado sino por dos semanas para enfrentar la velocidad de contagio de mejor manera".

"Hay bastante unidad de criterio entre Ciudad y Provincia. Todos coincidimos en la gravedad del contexto que enfrentamos y en la necesidad de disminuir la circulación de personas. Estamos avanzando de manera correcta en acordar de modo común cómo seguir", expuso Larroque.

El funcionario bonaerense sostuvo que, "a pesar de que como país se ganó tiempo para preparar y mejorar el sistema sanitario, ello no exime a la Argentina de padecer situaciones complejas como pasaron a nivel mundial".

Para el ministro del gabinete de Axel Kicillof, "no se debe subestimar al virus", por lo cual pidió cuidado a la sociedad y evaluó que "la mejor vacuna es la conciencia". "Esta situación dejará un escenario social muy complejo", reconoció Larroque.

"Aislamiento más estricto"

Por su parte, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, dijo ayer que "preocupa el número de ocupación de camas en terapia intensiva" y que para bajar la velocidad de contagios de coronavirus "la única solución es volver a una situación de aislamiento más estricto".

"Mejoramos las herramientas, pero la velocidad de contagios superó la velocidad de las herramientas, y para que vuelvan a tener eficacia tenemos que bajar la velocidad de contagios", dijo ayer García en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, puntualizó que "la única solución que tenemos ahora es esta; la de volver a una situación de aislamiento más estricto".

"La idea es que podamos aplicar una medida con fecha de ingreso y salida para poder bajar los contagios; si logramos eso, las demás herramientas que tenemos a disposición para controlar la pandemia vuelven a tener más efecto", agregó García.

Además, detalló que "volver a un aislamiento más estricto daría un tiempo para ver cómo está la cuestión de los tratamientos y vacunas que aparecen en el escenario y esa sería la situación ideal para tener que dejar de pedir cada vez más un esfuerzo a la sociedad".

El asesor remarcó que la mayor preocupación del equipo técnico es la cantidad de camas ocupadas en el sistema de salud. "Si llegamos a saturar el sistema de salud, la verdad que será una situación muy trágica, de mucho estrés para todo el mundo y es lo que internamos evitar".

"En el Amba hoy debe ser 54 por ciento la ocupación de camas, el viernes pasado teníamos un 59 por ciento", detalló el funcionario sobre la evolución de esos recursos.

Acerca de una mayor restricción, García dijo que "se trataría de una estrategia distinta. Nunca tuvimos que hacer este tipo de retroceso desde que empezó el aislamiento social, lo que vino pasando es hacer aperturas, algo progresivo, y ahora estamos en un punto donde tenemos que cesar esas aperturas porque aumentó el número y la velocidad de contagios".

"El esfuerzo que venimos haciendo es muy grande, pero está sirviendo. Argentina hoy es un ejemplo a nivel mundial y regional. Me llama mucha gente de Brasil para ver cómo Argentina está logrando no saturar los servicios, no tener mil muertos por día y eso es por un esfuerzo que vale la pena", completó.