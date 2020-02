Evacuarán a Ucrania a los 14 argentinos que están en Wuhan

Unos 14 ciudadanos argentinos que se encuentran en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus en China, serán evacuados el próximo martes de allí con la colaboración del gobierno de Ucrania, luego de que la Cancillería de nuestro país atienda el pedido dramático que efectuaron el viernes a través de un video que hicieron circular y finalmente se viralizó.

La ayuda de Ucrania consiste en el envío de un avión que trasladará al grupo a la ciudad de Kiev, capital del país, donde permanecerán durante 14 días para completar el período de cuarentena, según informó la Cancillería argentina.

"El gobierno de Ucrania ha informado, a través de nuestra embajada en Kiev, la disposición a brindar lugar para los ciudadanos argentinos (...) en un vuelo preparado por aquel país que parte el 18 y tiene previsto regresar a Kiev al día siguiente, donde los pasajeros deberán quedar en cuarentena por dos semanas", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través de un comunicado.

Se trata de 14 personas que reclamaron públicamente la repatriación, hastiados de vivir aislados y encerrados en sus departamentos, sin poder salir a la calle.

"Nuestra embajada en Beijing ya avanza con los trámites necesarios para los argentinos que se encuentran en esa localidad y que deseen sumarse a este desplazamiento", señaló a su vez la Cancillería, que agradeció al gobierno de Ucrania "por su generosidad y al gobierno de China por su colaboración en esta inestimable acción".

Once argentinos y tres cónyuges de esos compatriotas están en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, desde hace tres semanas y no pueden abandonar esa ciudad por los estrictos controles del gobierno chino para evitar que se propague la epidemia de neumonía viral que se detectó en diciembre y fue bautizada como Covid-19.

Los muertos por el Covid-19 en China sumaron 143 personas ayer y ya alcanzaron los 1.523 fallecidos, mientras que se contabilizaron 66.492 contagios, según el último balance de la Comisión Nacional de Salud de ese país.

Ni mail ni whatsapp

Néstor Bustamante, argentino residente en China que coordina el grupo de compatriotas para lograr la evacuación del país oriental, aseguró que "no podíamos mandar ninguna comunicación oficial sobre nuestra situación ni vía mail o whatsapp, salvo que no sea por los dos portales oficiales chinos"

"Aquí la comunicación es compleja, no existe Google ni Gmail ni whatsapp, todo se canaliza a través de dos monstruos de la tecnología china, quienes por orden del gobierno bloquearon todo mensaje sobre la enfermedad para evitar las llamadas fake news", dijo Bustamante al canal de noticias C5N.

El hombre dio como ejemplo que una fake news que se difundió decía que el virus Covid-19 se propagaba a través de las cañerías del baño.

Bustamante destacó que Wuhan "es una ciudad sitiada" y que el dinero "no circula en China por ser un factor contaminante, aunque esto no tuvo mucho impacto ya que nadie utilizaba el dinero en papel en China, todo se hace a través del celular" y añadió "el dinero circulante fue embolsado y ya no vuelve a usarse nunca más".

"Pudimos hacer ese video, luego que nos bloquearon el grupo de whatsapp para pedir ayuda ya que muchos llegamos al límite de lo psicológico. Solo queríamos avisar que estábamos bien, entonces pudimos hacer esa webcam que se difundió", destacó Bustamante.

Indicó además que por ahora "son sólo 14 los argentinos que pueden irse de China, pero hay muchos más en otras ciudades, lo que pasa es que no es tan fácil porque el gobierno chino no quiere que una potencial propagación del virus. Ahora están haciendo negociaciones para salir del país los que están en Beijing".

"Hacer ese video fue algo muy complejo porque tuvimos que crear otro grupo ya que se difundían noticias muy xenofóbicas, las autoridades argentinas trabajan en la idea de la evacuación desde hace rato pero es una tarea muy difícil".

Bustamante precisó que en China "se esta difundiendo noticias de diversas universidades cuyos estudios dicen que el virus puede permanecer en estado latente durante 24 días, no 14 días".

Otras 143 muertes pero menos contagio

China reportó ayer 143 muertes por Covid-19 y un descenso marcado en el número de casos nuevos, mientras presentaba medidas adicionales para prevenir que coincidieron con la reapertura de muchos negocios. Por otra parte, en Francia, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte en Europa de un enfermo por el nuevo coronavirus: un turista chino de la provincia de Hubei, donde se originó la enfermedad hace 46 días. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que no haya habido una transmisión generalizada fuera de China.