Europa incentiva la devolución de envases con reintegro de pago

Sorpresa. La alta corte de Justicia de Londres asestó un duro golpe al Ejecutivo conservador de Theresa May.

El incentivo para devolver envases se extiende por Europa. El Reino Unido ha decidido impulsar un sistema incentivado de devolución de envases como el que funciona en Alemania, donde más del 90% de las botellas se reciclan.

Los británicos deberán pagar un depósito estimado en 22 peniques (25 centavos de euro) cada que vez que compren un bebida embotellada y recuperarán ese dinero en el momento de devolver el envase, en máquinas creadas específicamente para el retorno en los supermercados. De los 13.000 millones de botellas que se venden al año en las islas británicas, tan sólo el 43% son recicladas, usando un sistema mixto de recolección a domicilio y contenedores en las calles.

Los grupos ecologistas como Greenpeace o WWF y el Partido Verde llevaban una larga década reclamando el sistema incentivado que funciona en 38 países y que ha logrado aumentar los niveles de reciclaje. "Es absolutamente vital que actuemos ahora para evitar esta amenaza y evitar los millones de botellas que no se reciclan", ha advertido el ministro de Medio Ambiente Michael Gove, durante la presentación de la iniciativa en el Museo de la Ciencia de Londres.

"Al igual que hemos actuado contra los microplásticos y reducido las bolsas de basura de un solo uso, es esencial que pasemos a la acción con las botellas de plástico, que están diezmando la vida en los océanos". Un año en período de consultas Gove ha asegurado que el sistema elegido, que estará durante un año en período de consultas antes ser votado en el Parlamento, permite "poner la responsabilidad sobre los productores y reducir el peso sobre los contribuyentes".

El sistema requiere la implicación de los fabricantes y los comerciantes y se autofinanciaría parcialmente con los depósitos no recuperados por los consumidores. El depósito variará si las botellas son o no reutilizables."Se trata de una gran victoria para nuestros océanos, donde van a parar al final la mayoría de las botellas que acaban en el medio ambiente todos los años", ha declarado Hugo Tagholm, al frente de Surfers Against Sewage, la campaña que reunió 329.000 firmas a favor del nuevo sistema e hizo entrega simbólica en Westminster de un barco fabricado con las botellas recuperadas en las costas británicas."Es bueno ver cómo el Gobierno escucha finalmente a la opinión pública", ha reconocido por su parte Elena Polisano, de Greenpeace. "Los sistemas de depósito y retorno son una buena manera para capturar la mayoría de las botellas de plástico. Pero hay que actuar también sobre la fuente, desincentivar el plástico de un solo uso y cambiar los hábitos de los consumidores: estamos consumiendo más plásticos de los que el sistema puede reciclar".