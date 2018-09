Europa impulsa terminar con el cambio de hora

La Comisión Europea quiere suprimir el cambio de hora de invierno y verano, que se hace dos veces al año en los 28 países de la Unión Europea (UE), anunció el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker. "La gente quiere que se haga, así que lo haremos", señaló el político luxemburgués. Sin embargo, el debate está abierto y con posiciones encontradas. La UE tiene tres horas diferentes, según la ubicación de cada país, pero predomina la hora de Europa Central o CET.

Una vez que la Comisión Europea proponga la medida, está tendrá que ser aprobada por el Parlamento Europeo y por los jefes de Estado y de gobierno de los 28 socios. Si se aprueba, cada país podrá decidir si mantiene durante todo el año el horario de invierno o el de verano.

Desde 1996 los países de la UE adelantan sus relojes una hora el último domingo de marzo y los vuelven a atrasar el último domingo de octubre. La medida busca aprovechar la luz diurna y ahorrar energía, pero es muy discutida.

La UE presentó ayer los resultados de una encuesta online en todo el bloque en la que el 84 por ciento se mostró a favor de prescindir del cambio de hora. "Millones de europeos usaron la consulta pública para hacerse oír. El mensaje es muy claro", señaló la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc. Pero no pudo dar una fecha para la presentación de la propuesta, aunque señaló que si es aprobada por la Eurocámara y los países miembros, la decisión podría tomarse el próximo año y el cambio de horario podría ser historia en 2020 o 2021.

Hasta ahora la Comisión sólo había señalado que la encuesta no era vinculante ni representativa. Pero Juncker afirmó ayer que no tiene sentido preguntar a la gente lo que piensa y luego hacer como si no hubiesen dicho nada.

Según las cifras presentadas ayer, en el sondeo participaron 4,6 millones de personas, cifra enorme pero que es sólo el 0,89 por ciento de la población de la UE. Además, la mayoría de los participantes, casi tres millones, fueron alemanes. En Alemania la participación fue del 3,79 por ciento, muy por encima de la media europea. También hubo un interés relativamente más elevado en países como Austria, Luxemburgo, Finlandia y Estonia. La menor participación se dio en Reino Unido (0,02 por ciento), que pronto abandonará la UE, Italia y Rumania (0,04 por ciento).

En casi todos los países triunfó el rechazo a tener que cambiar el reloj dos veces al año. En Finlandia y Polonia el 95 por ciento pidió que se elimine esa medida, en España lo hizo el 93 por ciento, en Lituania, Hungría y Croacia el 90 y en Alemania el 84 por ciento. Sólo en Grecia y Chipre fueron más los que pidieron que se mantenga el cambio de hora, con un 56 por ciento y un 53 por ciento. La Eurocámara hace meses pidió que se estudie la cuestión y probablemente respaldará la propuesta de la Comisión.

Entre los países de la UE el apoyo no está tan claro, aunque varios ya se han mostrado a favor de suprimir el cambio de hora. La Comisión Europea preguntó su opinión a los 28 ministerios competentes, explicó Bulc. Siete se mostraron a favor de suprimir el cambio de horario, mientras que el resto no contestó o pidió más tiempo.

Ya habían mostrado su apoyo naciones como Lituania, Estonia o Letonia y ayer se sumaron otras como Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró a favor y la consideró de una "alta prioridad". Nunca antes en la UE habían participado tantas personas en una votación online, señaló. Y con un resultado como el que hubo, "quizás debería seguir algo", dijo durante un viaje a Nigeria. "Me alegra que la Comisión tome en cuenta esta votación", añadió.El gobierno español de Pedro Sánchez se mostró de acuerdo, aunque evitó posicionarse sobre cuál de los dos horarios sería preferible en España.

Baleares vs. Galicia

Islas Baleares, en el este del país, quieren mantener el horario de verano todo el año. Creen que mantener el horario de verano les reportará ventajas de salud, económicas y sociales. En Galicia, la más occidental del país, el sol se pone 50 minutos antes en Baleares en invierno.

En la sociedad española se debate desde hace tiempo si convendría retrasar los relojes una hora durante todo el año, argumentando que realmente el país pertenece al huso horario de Portugal y Reino Unido y no al de Alemania. Así era hasta 1942, pero el dictador Francisco Franco decidió cambiar a la hora de europa central (CET) por simpatía hacia el régimen nazi de Hitler.La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, dijo que el asunto del huso horario es "muy interesante, controvertido y complejo" y está en la agenda del gobierno.

Alemania fue la que más participó del sondeo, con 84 por ciento a favor de tener una sola hora todo el año. Grecia está en contra