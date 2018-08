Estudiantes retiran la Virgen de la Facultad de Derecho

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba retiró ayer una imagen de la Virgen María del hall de esa casa de altos estudios, publicaron medios locales en la web.

En medio de las protestas por el conflicto salarial universitario y con las clases interrumpidas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) una asamblea interclaustros resolvió sacar una imagen de la Virgen bajo la consigna fue "Iglesia y Estado, asunto separado".Fue durante una clase abierta en un aula que un alumno retiró la imagen de la virgen que estaba a la entrada del edificio. Según testigos, afirmó que lo hacía para evitar que otros estudiantes la rompan. En su lugar puso un pañuelo verde (símbolo de la lucha por la legalización del aborto ) y uno anaranjado, que se usa en el reclamo de separación de la Iglesia y del Estado. Las imágenes se viralizaron y despertaron posiciones a favor y en contra de la acción. La Virgen fue llevada adonde está la guardia para evitar que sea dañada.

Ayer, en el muro de Facebook de la Asamblea Derecho de la UNC escribieron: "Hemos comprendido que la manera de desenvolver una moción votada por la amplia mayoría, que tenía que ver con la laicitud en la educación -la cual fue desprendernos de simbolismos religiosos y su correspondiente injerencia en una institución educativa de estas características, entre ellos, la virgen- fue problemática"."La intención concreta, que no hizo más que reflejar la voluntad de la amplia mayoría de los estudiantes que concurrieron, fue llevada a cabo de un modo no idóneo", continúa el post, en el que invitan a participar de la asamblea "a quienes aún no se han sumado", afirmando que "todo error es subsanable mediante la participación y el cuestionamiento puertas adentro". La semana pasada la organización Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael) impulsó una campaña masiva para apostatar de la Iglesia Católica y se instaló una mesa frente al Arzobispado de Córdoba donde se recibieron unas 150 solicitudes. Para realizar el trámite debían presentarse los datos bautismales (lugar, iglesia y fecha) y una copia de DNI.