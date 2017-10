Este año habrá un nuevo récord en el país de visas a EE.UU: serán 350 mil

Argentina volverá a superar el récord de entrega de visas para ingresar a Estados Unidos con 350.000 proyectadas para este año luego de que en 2016 se alcanzara el máximo de 319.000 permisos de viaje, informaron ayer fuentes consulares en la ciudad de Buenos Aires.

"La demanda es muy alta, este año vamos a llegar a las 350.000 visas aprobadas, es más que el año pasado por lo que es un nuevo récord", aseguró el nuevo cónsul general de Estados Unidos en Argentina, Mark Leoni, quién precisó que hasta octubre ya llevan entregados 290.000 permisos de viaje.

En 2016 se había batido el récord de entrega de permisos para viajar por turismo, estudio, trabajo e intercambios, con un total de 319.000 visas, un 13,1 por ciento más que en 2015.

"Me parece que tenemos una relación muy saludable, cada vez más argentinos quieren visitar Estados Unidos. Los argentinos suelen viajar mucho y con las normas de las visas no veo abusos, hay mucha gente que quiere quedarse en Estados Unidos pero los argentinos no son así", aseguró Leoni.

El diplomático indicó que el 97 por ciento de los argentinos que tramitan la visa logran la aprobación, lo cual "no es normal en América Latina (que haya) un porcentaje tan alto".

Argentina se encuentra en el séptimo puesto a nivel mundial por la cantidad de visas a Estados Unidos tramitadas, en un ránking que lideran China, México, Brasil e India, y el país registró el último noviembre un pico de demanda, cuando las autoridades consulares entregaron un promedio de 3.000 permisos diarios.

Según los diplomáticos, el 90 por ciento de los argentinos que viaja a Estados Unidos lo hace a Miami y Orlando, y luego se ubican Nueva York y California como los destinos más elegidos.

"Argentina tiene una muy buena imagen en los Estado Unidos, tiene buena fama, por eso cada vez más estadounidenses quieren venir al país, el año pasado más de 750.000 norteamericanos vinieron a disfrutar de Argentina", informó Leoni.

La autoridad consular informó que el año pasado 719 mil argentinos viajaron a Estados Unidos y se estima que para finales de 2017 hayan embarcado un millón, aunque podrían ser más considerando a quienes utilizan pasaportes europeos para entrar.

"Mi país valora a los visitantes extranjeros y están muy bienvenidos a venir a nuestro país, los argentinos respetan las leyes migratorias entonces es más fácil", aseveró Leoni.

Desde abril, los argentinos pueden realizar los trámites para obtener la visa de todas las categorías a Estados Unidos en un solo día a partir de una nueva medida que implementó la Embajada de ese país, que permite a los viajantes entregar la documentación, fotos y huellas dactilares y luego realizar la entrevista con un funcionario consular para obtener el permiso de viaje en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la Embajada, todo en la misma jornada.

Los turnos se otorgan a 50 días de la solicitud debido a la gran demanda y una vez finalizado el trámite la entrega de la visa demora una semana, y puede ser recibida por correo o ser retirada en sucursales.

"Mi objetivo es mejorar el servicio al cliente, para conseguir una cita hay una demora de 50 días, me gustaría bajar esto para que las personas no tengan que planear con tanta anticipación su viaje", concluyó el cónsul.

Cómo nos ven

Un informe de la autoridad turística estadounidense sobre las características de los argentinos que llegan al país, basado en encuestas, determinó que nueve de cada 10 llega para pasear o para visitar a familiares y amigos. En el grupo restante, el objetivo principal es hacer negocios o asistir a congresos y convenciones.

Más llamativo es que, cuando les preguntan qué hicieron o piensan hacer durante su estadía, queda al desnudo un fuerte perfil consumista. La actividad más mencionada, por un 90 por ciento de los viajeros, es comprar. Luego, y bien atrás, aparecen respuestas como pasear (72 por ciento), hacer salidas de diversión (47 por ciento), disfrutar lo mejor de la gastronomía (46 por ciento), visitar museos o galerías de arte (28 por ciento) o recorrer parques nacionales (26 por ciento).

En parte esto sucede porque Miami, tradicional destino de shopping, se mantiene como el lugar más visitado. En 2015 pasaba por esa ciudad el 56,8 por ciento de los visitantes argentinos, según la encuesta oficial. Aunque en los últimos dos años, el crecimiento de Santiago de Chile como destino de compras le hizo perder protagonismo y fueron ganando terreno otras ciudades (ver aparte).

"Miami y Orlando son los destinos más requeridos, aunque también se destaca Nueva York y están creciendo California y Texas", comentó Brendan O'Brien, el cónsul general de Estados Unidos en Argentina, al presentar el nuevo sistema de visado.

Los argentinos que volaron a Norteamérica el año pasado, según el Indec, se quedaron un promedio de dos semanas (13,7 noches) y tuvieron un gasto mayor al registrado en cualquier otro destino del planeta. Fue de US$ 110 por persona por día, contra US$ 102 de Chile, US$ 86 de Brasil y US$ 84 de Europa.

trámite. El frente de la Embajada norteamericana en Capital Federal, donde hacen la cola los solicitantes.