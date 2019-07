Estaciones de gas argentinas son exportadas a EE.UU

La Argentina comenzó a exportar a los Estados Unidos unas estaciones de producción móvil de Gas Natural Licuado para abastecer a clientes no conectados a gasoductos, un proyecto desarrollado a partir de la experiencia en Vaca Muerta y que ahora se incorpora a la formación de hidrocarburos no convencionales de Marcellus.

Se trata de las estaciones denominadas Cryobox-Trailer que fueron embarcadas desde los puertos bonaereses de Zárate y San Nicolás, cuyas primeras unidades ya fueron instaladas en el noreste del estado de Pensilvania, desarrollados y fabricados por la empresa argentina Galileo Technologies en su planta del partido bonaerense de San Martín.

La empresa además de las estaciones de producción de GNL proveerá para su implementación en el yacimiento no convencional de Marcellus, una planta de regasificación, sistemas de compresión, isotanques del gasoducto virtual, el software, y al capacitación del personal técnico, y anticipa la inauguración en breve de una planta de ensamblado.

En los Estados Unidos, los equipos son operados por la empresa Edge Gathering, una compañía que tiene como accionistas a Blue Water Energy y a Galileo Global Technologies y que, a su vez, cuenta con un acuerdo de comercialización de servicios con NextEra Energy, considerada la mayor compañía de producción y distribución de energía de los Estados Unidos.

Esta tecnología fue desarrollada y testeada durante los últimos dos años en pozos no convencionales de Vaca Muerta y en pozos no conectados a los gasoductos operados por YPF, cuyo gas permitió alimentar a la central térmica mendocina de Anchoris, la primera no vinculada con gasoductos.

Marcellus es considerada la formación más grande de gas no convencional en los Estados Unidos, la cual es referencia tecnológica de los desarrollos que se están llevando adelante en Vaca Muerta.

Tras acondicionar y licuar el gas natural en los pozos, el sistema distribuye el combustible líquido a través de un sistema de Gasoducto Virtual que transporta el gas en isotanques criogénicos, lo que permite alcanzar comunidades rurales, centrales eléctricas para generación distribuida, bases de transporte pesado y las industrias que buscan suministro sin estacionalidad.

En el inicio reciente de sus operaciones, Edge entregó más 110.000 litros de GNL a su primer cliente Emera Energy Services, que permitió vincular el gas producido en la formación Marcellus a instalaciones del comprador en la Costa Este de Estados Unidos, a más de 500 kilómetros.

“Exportamos a Estados Unidos la tecnología de GNL que desarrollamos para Vaca Muerta”, afirmó Osvaldo del Campo, CEO de Galileo Technologies al resaltar que “el aporte tecnológico a Edge --la empresa que opera con un socio local--, busca llevar el shale gas de Marcellus en una forma más competitiva y eficiente que los gasoductos”. El sistema, explicó, permite hablar de “gas de tercera generación o Gas 3.0, porque con GNL se acorta la distancia entre los pozos y los consumidores sin depender de gasoductos”.