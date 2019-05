"Está impecable", dice el nieto sobre la salud de Mirtha Legrand

El productor Ignacio Viale, nieto de la conductora televisiva Mirtha Legrand, reiteró ayer en su cuenta de Twitter que "está todo muy bien" con la salud de su célebre abuela luego de que fuer operada de una "brida abdominal" en un sanatorio porteño.

Además publicó en cuenta el último parte médico, en el que se indica que la actriz y conductora "se encuentra lúcida, con parámetros estables y buena evolución postoperatoria".

El texto firmado por el doctor Roberto Dupuy de Lome, director médico del Sanatorio Mater Dei, señaló que "de no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico. Anteayer a la mañana, Viale ya había señalado al salir de visitar a Mirtha que "le hicieron todos los estudios: tomografía, ecografía y ella misma tomó la decisión de poder operarse y allí se terminó el tema. Ni siquiera era un órgano vital ni nada. Era una bolita de grasa, que se le sacó y listo".

"Fue una operación que parecía más larga y fue mucho más corta. Ella nunca había sido operada. El sábado había sentido dolores, en realidad no eran dolores sino que se sentía mal cuando comía y no tenía hambre", detalló al explicar que una brida abdominal "es como una obstrucción". "Está impecable, se fue a dormir al cuarto y me preguntó cuándo podía volver a trabajar. Está muy bien de ánimo, contenta, les quiero agradecer a todos", remarcó. Viale dijo desconocer cuándo se le dará el alta médica a su abuela y reiteró que la operación "no fue de urgencia" porque ella llegó al sanatorio "en su auto".

La conductora debió cancelar el domingo la segunda emisión del fin de semana de su ciclo, que se emite por el canal abierto El Trece bajo la denominación "La Noche de Mirtha Legrand" y "Almorzando con Mirtha Legrand", a causa de una gastroenteritis aguda.