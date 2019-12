El femicidio de una abogada, ex funcionaria y ex candidata a concejal por el Frente de Todos conmocionó a la ciudad de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. María Laura Sirera, de 35 años fue asesinada de 18 golpes en la cabeza con un martillo. Por el crimen está detenido su esposo, Matías Bernal, de 37, ex consejero escolar de Pilar y militante peronista, que apareció a varios kilómetros en su auto, donde quiso suicidarse cortándose el cuello. Está internado y detenido.

La pareja estaba transitando un proceso de divorcio que parecía desarrollarse en buenos términos. Un indicio hizo pensar a los investigadores que hubo diferencias en la división de bienes. En la casa donde apareció asesinada Laura, los peritos encontraron carpetas con escrituras y documentación sobre la separación.

El crimen fue descubierto por un familiar que concurrió a la casa del matrimonio, situada en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la ruta 8. Allí encontró a la víctima tendida en el piso del living y con la cabeza destrozada.

Bernal, por su parte, apareció adentro de su auto Ford Ka, a 10 kilómetros de ese lugar. Tenía un profundo corte en el cuello y había perdido gran cantidad de sangre.

La pareja tenía dos hijos varones de seis y ocho años que no presenciaron el crimen porque estaban en la casa de sus abuelos. Desde hace unas semanas se alternaban para dormir ciertos días en una u otra casa.

Otra hipótesis del caso es que Bernal pasó la noche del miércoles en la vivienda y que por la mañana Sirera fue a buscar algo, ya que dentro de su auto dejó la cartera y el teléfono celular, como si estuviera de paso.

"Encontramos carpetas con escrituras y documentos que evidentemente estaban revisando por el tema de la separación. Deben haber discutido por algo y ahí se desencadenó la pelea que terminó en el femicidio", dijo a Télam una fuente judicial.

Según las fuentes, todo ocurrió en el living. El médico forense que inspeccionó la escena estimó que Sirera intentó defenderse desde el piso. La víctima estaba tirada en el piso, boca abajo y con varios golpes en la cabeza que le provocaron hundimiento de cráneo. En la bacha de la cocina, en tanto, la policía encontró el arma homicida, un viejo martillo con mango de madera ensangrentado y con cabellos adheridos.

Dentro del auto de Bernal se secuestró una cuchilla de cocina con la que se cree intentó suicidarse, un cascote manchado con sangre y un cubrecama infantil con restos hemáticos. "Lo único que dicen los familiares es que últimamente él estaba muy triste", dijo a Télam un investigador judicial.

El caso está a cargo de la fiscal especializada en género Carolina Carballido, la misma que intervino en el femicidio de Claudia Schaefer, por el que fue condenado su ex esposo, el empresario Fernando Farré.

"La imagen me recordó directamente a lo que hizo Farré. Por supuesto, en cantidad de sangre nadie lo puede superar. Pero volví a ver un signo claro de femicidio: la cara la tenía destruida", dijo Carballido al diario Clarín. Otro aspecto en común de este caso con el de Farré, según la fiscal, es que el femicidio se produjo en la casa que ambos compartían, en el marco de una separación.

Condolencias

Sirera, que había trabajado hasta hace poco en Defensa del Consumidor de Pilar, no alcanzó a ser concejal en las últimas elecciones porque estaba en el noveno lugar de la lista. Una gran cantidad de dirigentes políticos y funcionarios expresaron ayer sus condolencias por el femicidio.

El intendente de Pilar, Federico Achával, posteó en su cuenta de Facebook: "Dolor por el femicidio de Laura Sirera. Irreparable pérdida de una compañera y militante de gran vocación social. A sus familiares y amigos, toda la fuerza".

La presidenta de Aysa y dirigente del Frente de Todos, Malena Galmarini, publicó en Twitter: " Nos siguen matando. En esta oportunidad, la víctima fue la compañera Laura Sirera. Su femicida Matías Bernal, el padre de sus hijos. ¿Cuántas más van a ser?", dijo. Y agregó: "Tenemos que avanzar a paso firme sobre esta emergencia. Mis condolencias para su familia y amigos".

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Airers, Estela Díaz, expresó su pesar y afirmó que "es profundamente doloroso despedir a una mujer por violencia de género". "Abrazamos a la familia, amistades, compañeras y compañeros de Laura", tuiteó la funcionaria.

El homicida recuperó la conciencia

Los investigadores se concentraron ayer en analizar la información que pueden arrojar los celulares de víctima y victimario para desentramar el crimen. Los últimos meses habían sido difíciles para la pareja y el divorcio se abría como única salida. Planteado por ella y sin la aceptación de él. Bernal seguía anoche internado en terapia intensiva del hospital municipal Juan C. Sanguinetti, de Pilar, en estado reservado y detenido con la custodia de dos policías, acusado de homicidio agravado por el vínculo y femicidio.

El único parte médico difundido indicó que el corte le lesionó las paredes de la traquea y que por eso se le practicó una traqueotomía. Que se encontraba consciente, respondiendo a los estímulos y hemodinámicamente estable. Cuando ingresó, lo hizo inconsciente y sin identificación alguna. Una media hora más tarde, se lo pudo identificar. Ya fue visitado por dos familiares.

En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, sólo en 2018 fueron 278. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o ex parejas.