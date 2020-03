España suspende los vuelos con Italia y los viajes de los jubilados

El gobierno español anunció ayer nuevas medidas restrictivas para la población como la suspensión de todos los vuelos de conexión con Italia y de los viajes de pensionistas, con el objetivo de limitar la epidemia de coronavirus en el país, donde ya murieron 35 personas y se produjeron 1.650 contagios.

El Ejecutivo de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez también tiene previsto aprobar mañana un paquete de medidas económicas pensadas, fundamentalmente, para aquellas personas y empresas que se están viendo afectadas por la situación excepcional creada por esta crisis sanitaria, especialmente en el sector turístico.

“Para el gobierno de España esta crisis es de absoluta prioridad. No será por falta de recursos que no podamos combatir con eficacia esta enfermedad”, subrayó la vocera del Ejecutivo, María Jesús Montero, al presentar las últimas decisiones del Ejecutivo junto al Ministro de Sanidad, Salvador Illia.

“Todas las personas en aislamiento preventivo se asimilarán a un régimen de incapacidad temporal”, explicó Illia, sobre una cuestión que preocupa a la población, debido al temor a que las empresas descuenten días de trabajo a los afectados por las medidas de cuarentena.

Además, el gobierno promete medidas para “atender a las familias que no tienen una red de contención para que no se perjudique su actividad profesional”, apuntó Montero, al referirse a aquellos padres o madres que tendrán que permanecer en su hogar para cuidar de niños que no pueden asistir a clase o a ancianos que no podrán asistir a residencias que fueron cerradas por la epidemia.

Una de las nuevas medidas que afectan a toda la población es la suspensión hasta el próximo 25 de marzo de todos los vuelos comerciales de conexión entre España e Italia. También se suspenden los viajes de jubilados del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) durante un mes.

En cuanto a las tres zonas de mayor riesgo declaradas de “transición alta o significativa”, como son la Comunidad de Madrid, las ciudades vascas de Vitoria y Labastida, y la Comunidad de La Rioja, donde ya se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, se prohíben todas las actividades colectivas con más de mil personas. Asimismo, los eventos de ocio o culturales que prevén una afluencia menor, se establece una restricción a un tercio de la capacidad. “Como ya se había adelantado, todos los eventos deportivos con gran afluencia se celebrarán a puerta cerrada”, explicó Illa, lo que incluye todas las competiciones de las ligas de fútbol y básquetbol.

El Ejecutivo destacó que “todas las medidas adoptadas tienen como única finalidad proteger a la población” ante la epidemia que seguirá avanzando tras confirmarse ayer cuatro nuevas muertes, tres en la Comunidad de Madrid y una en La Rioja. “No les descubro nada si les digo que vamos a ver un incremento de casos en los próximos días”, afirmó Illia. La vocera del Ejecutivo, no obstante, remarcó que la situación de España “no es igual que la de Italia” ni en términos sanitarios ni por la circulación del virus, ni por la prolongación de la enfermedad. Las autoridades tomaron medidas en los centros penitenciarios como la cancelación de visitas y restricciones de entradas y salidas, una decisión que en Italia provocó motines que dejaron varios muertos. Por otro lado, el Parlamento español suspendió su actividad durante una semana ante un positivo de Covid-19, pero no ocurre lo mismo con la actividad de las empresas, que toman decisiones de forma dispar. En tanto, el gobierno remarcó que el país no tiene problemas de desabastecimiento de medicamentos, y tampoco de alimentos en las zonas más afectadas. “El gobierno está en contacto con los distribuidores y no va a haber ninguna necesidad de acopio de alimentos ni de otros enseres”, remarcó Montero ante la situación que se vivió en Madrid, donde se registraron colas y una mayor afluencia en los supermercados por temor a una cuarentena duradera.