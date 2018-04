Escándalo por video de un jugador que apareció sin remera y borracho en un boliche

Jorge Guagua profundizó la crisis por la que está pasando el Emelec. Además de los malos resultados, el capitán del equipo quedó en el centro de la escena por un video suyo que se viralizó. El defensor apareció en un boliche "sin camiseta y en aparente estado de embriaguez", según la descripción de los medios locales.

Increíblemente, por el momento no hubo sanción por parte del club. El futbolista -que no había jugado en la derrota del domingo ante Delfín- no fue incluido entre los concentrados que viajaron a Bunos Aires para enfrentar a River. Como era de esperar, tuvo que salir a ofrecer disculpas a los hinchas, directivos y cuerpo técnico.

"Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte sólo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente de que no era el momento de salir por el mal presente que estamos pasando. Y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo", dijo Guagua en las últimas horas, después de entrenarse con la Reserva.



"Me equivoqué y aceptaré las sanciones que puedan venir", admitió el veterano de 36 años que llegó al club en 2014, cuenta con 30 partidos en la selección de Ecuador y que en nuestro país tuvo un breve paso por Colón de Santa Fe.

Último en su grupo en la Libertadores con apenas un punto, quinto en el torneo local a diez del líder Barcelona, Emelec no está justamente en un momento para brindar.