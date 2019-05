Una joven ex inspectora de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata denunció que la despidieron porque trascendieron videos personales suyos de alto y explícito contenido sexual. El caso generó tal escándalo que a las pocas horas las imágenes porno se viralizaron por las redes y la cuenta de Sonia Pellizzari, la protagonista del caso, sumó miles de seguidores en Istagram.

La Municipalidad de La Plata señaló que el cese laboral de la joven fue dispuesto porque "no asistió a trabajar en casi el 50 por ciento de los días del último año" y subrayó que pese a "poner en revisión el caso", la medida quedó efectiva "al comprobar las inasistencias".

"Ya se puso su caso en revisión en el área de Personal, se supervisaron todas las planillas de asistencia y se dejó constancia de que la medida se iba a mantener efectiva atento a que estaban todas las pruebas de que no asistió a trabajar en casi el 50 por ciento de los días del último año", dijeron a la agencia Télam fuentes del Municipio.

Pellizzari, que cuenta con 26 años, dijo ayer que la única fuente de ingresos que le quedó es su trabajo en una plataforma de servicios webcam, en la que comercializa desnudos, escenas de sexo y shows privados a los usuarios registrados. "Pienso seguir porque es lo que me queda. Tenía el trabajo municipal como principal ingreso y la webcam como un extra", dijo en diálogo con una radio.

Cuando le preguntaron si aceptaría entonces una invitación a la televisión o incluso al programa "Bailando por un Sueño", Pellizari ni dudó: "Diría que sí. Si Tinelli me invita, voy", respondió.

La ex agente trabajaba como inspectora los sábados, domingos y feriados.

Desde el área de Control Urbano del municipio platense señalaron que en la planilla que reporta la actividad laboral de Pellizzari se observan 17 ausentes sin aviso; una "carpeta médica injustificada"; una planilla "sin firma de salida"; seis pedidos de ausencia por "carpeta médica" y tres por "artículo de índole particular".

Es decir, de los 56 fines de semana que tiene el año, la contratada habría tenido ausencias —por diferentes motivos— en por lo menos 28 ocasiones. No obstante, y luego de que Pellizzari hizo pública su postura sobre presunta "persecución" por parte de los funcionarios del área, en Control Urbano se revisará la decisión.

La baja en la contratación fue una decisión de la Dirección de Personal. Es el área encargada de controlar todos los meses las inasistencias, hasta que se instalen los lectores biométricos. En la administración municipal aseguraron que esos equipos se colocarán en los próximos meses y que se inició la confección del pliego para la compra del sistema.

Según denunció Pellizzari, el telegrama de despido no explica motivos, pero la joven aseguró que sus superiores le comunicaron que la decisión se adoptó al tomar conocimiento de uno de sus videos privados.

"Alguien se enteró que también trabajo como modelo y por eso el despido. Alguien con muy mala intención acercó a las autoridades un video mío de un minuto que es muy difícil de conseguir, no es un video viral", dijo ayer en declaraciones televisivas.

"Si lo de la inasistencias fuera cierto me hubieran dicho, nadie me llamó la atención por las faltas", agregó la ex empleada.

Ayer, el propio intendente Julio Garro se refirió al tema. Dijo que "no conocía a la ex inspectora y manifestó "no saber qué videos hizo", pero que, al preguntar en la dirección de Personal le dijeron que "tenía 18 inasistencias en los últimos tres meses".

Agregó que si no se toman medidas, "el tipo que labura y va todos los días, tiene al lado alguien que no viene a trabajar y no le pasa nada", concluyó.