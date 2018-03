"Es un tema de toda la sociedad", opina el técnicoAriel Holan

El director técnico de Independiente, Ariel Holan, opinó que el caso de abuso de adolescentes descubierto en el club la semana pasada "no es un tema de Independiente", sino "un mal que alcanza a la sociedad".

"Desgraciadamente, no me sorprendió. Esto es algo que está tapado y es un problema social como la droga, el alcohol o la trata de personas. Esto no es un tema exclusivo del deporte o de Independiente", consideró en el programa "Debo decir" de América TV. "Cuando pasan estas cosas hay que rever y aceitar los mecanismos de prevención, que nunca son suficientes. Nos puede pasar con un niño y en nuestra casa frente a una computadora, que lo agarren a través de las redes sociales y lo metan en esta situación. O en un colegio o en un jardín de infantes. Es un problema que excede a un club de fútbol", abundó.

El caso, caratulado como abuso sexual y facilitación de la prostitución de menores, está a cargo del juez Luis Carzoglio y la fiscal María Soledad Garibaldi, y hasta el momento tiene un solo detenido: el juez asistente Martín Bustos.