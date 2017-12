"Es un día muy especial para nosotros"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, destacó ayer que "hoy es un día muy especial y sensible para las familias y para toda la sociedad" y remarcó que las tareas de identificación de tumbas en el Cementerio de Darwin, en la islas Malvinas "marcan el valor de las políticas de Estado" que trascienden un gobierno.

"Este proceso comenzó con el gobierno anterior y, por distintos motivos, no se pudo concretar. Esta gestión no abandonó el tema; lo profundizó y lo continuó", dijo Avruj a la prensa en la puerta del Archivo Nacional de la Memoria, sede de la Secretaría, en el predio de la ex Esma, en el barrio porteño de Núñez.

Allí comenzaron a desarrollarse ayer a la mañana las primeras entrevistas con familiares de caídos en la Guerra de Malvinas para informarles, en entrevistas individuales con cada grupo familiar, los resultados de las tareas de identificación realizadas en el cementerio de Darwin en relación a sus parientes. "Tenemos que estar por encima de las cuestiones partidarias e ideológicas cuando se trata del derecho humanitario", indicó el secretario de Derechos Humanos en declaraciones formuladas al mediodía a los medios.

"Este es un día muy especial y sensible para las familias y para toda la sociedad, que nos ayuda a cerrar heridas porque cada familia sabe dónde descansan en paz sus hijos", afirmó Avruj.