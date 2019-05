Enojo y marcha de las familias en Mar del Plata

En Mar del Plata familiares de los submarinistas del ARA San Juan fallecidos se movilizaron ayer a la tarde para repudiar los dichos del ministro Aguad. Marcharon hasta el Monumento al General San Martín donde Zulma Sandoval, la mamá del sonarista Celso Vallejos, dijo sentir "angustia, dolor y bronca" por las palabras del miembro del gabinete macrista y lamentó que "abra la boca para decir estas cosas".

La mujer afirmó que Aguad busca "sacarse un peso de encima y tapar el sol con un dedo".

A su lado Mirtha Laz, mamá del submarinista marplatense Alberto Cipriano Sánchez, consideró que el ministro "no puede decir semejante barbaridad" y aclaró que no le "permitirá al gobierno que se saque todo esto de encima". "El señor Aguad no sabe nada del submarino. Creo que se enteró de que existía con el desastre que pasó", expresó.

Luis Tagliapietra, por su parte, papá de un submarinista desaparecido y abogado querellante en el expediente que se tramita en Caleta Olivia, afirmó: "Que lo diga en el día de la Armada, en un acto oficial, es de una falta de sensibilidad y una falta de respeto y gravedad institucional enorme. Entiendo que sus palabras son direccionadas a los efectos de bajar línea a la Comisión Bicameral que esta por exponerse su dictamen en pocos días y en el marco de la recusación contra la jueza a cargo seguramente con la intención de direccionar esa investigación también", señaló Tagliapietra.