Un sacerdote de Neuquén dio la nota en Semana Santa al llamar a comer en este período lo que se quiera, lo que contradice la tradición católica que prohíbe consumir carne.

"Comé lo que quieras o puedas. La vida cristiana no pasa por el estómago sino por el corazón", dijo el cura.

Se trata del titular de la Parroquia Señora de Luján en Centenario, Rubén Capitanio, quien publicó su particular sugerencia en su perfil de Facebook.





Embed



"Soy sacerdote católico. En Semana Santa comé lo que quieras o lo que puedas. La vida cristiana no pasa x el estómago sino x el corazón. Y si querés hacer sacrificio, Abstenete de ser indiferente sin comprometerse con los que sufren", publicó Capitanio.

Capitanio ya había generado revuelo con sus declaraciones durante una entrevista en 2017, en la que apuntó contra la Iglesia por su papel durante la dictadura. "Fue cómplice del terrorismo de Estado", aseguró en su momento.

El cura participó en 2007 en el juicio al ex capellán de policía Christian Von Wernich. "La Iglesia no mató, pero no salvó. Fue una madre que no buscó a sus hijos", sostuvo en aquella oportunidad.