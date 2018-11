En La Plata inventaron un método para regenerar la piel

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata desarrolló un novedoso método que regenera sin dolor los tejidos dañados en las lesiones dérmicas.

La invención, que ya fue patentada en la Unión Europea, fue realizada en colaboración con el CEA (Comisariado de la Energía Atómica, París, Francia) y permite obtener células diferenciadas, a partir del cultivo de células madre mesenquimales, que son extraídas de cordones umbilicales humanos.

Marcela García, investigadora a cargo del proyecto, explicó que "el trabajo consistió en obtener una subpoblación homogénea de células aisladas, pluripotentes, a partir de células madre (CMM) de cordones umbilicales que habitualmente se descartan en los partos normales. Además, al no ser células embrionarias su utilización no presenta objeciones éticas". Actualmente existen diversos procedimientos para favorecer la cicatrización de heridas pero no siempre se logra el resultado buscado.

García expresó que "es importante destacar que una cicatrización inadecuada o incompleta tiene consecuencias como convivir con el dolor, una disminución de la función del órgano involucrado y, por lo tanto, una menor calidad de vida del paciente".

En los últimos años se lograron nuevos avances mediante las terapias basadas en la utilización de células madre mesenquimales (CMM) autólogas (o sea, obtenidas del propio paciente).

Sin embargo, estos tratamientos generalmente requieren que las CMM sean cultivadas en número suficiente para su aplicación tópica y pueden llegar a ser muy poco prácticas cuando se trata de heridas extensas.

Además, la obtención de CMM autólogas implica complicaciones para los pacientes, en especial por el doloroso método de extracción de CMM de la médula ósea (normalmente se realiza una punción).