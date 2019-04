En los últimos años ha caído drásticamente la población de pingüinos emperador en la Antártida. Los famosos animales, estrellas de Hollywood gracias a un famoso documental, están en peligro de extinción desde hace años.

Ahora, un nuevo estudio revela detalles de la catástrofe que causó la desaparición de prácticamente una generación en una de sus mayores colonias. La investigación se dio a conocer el 25 de abril, cuando se celebra el Día Mundial de los Pingüinos.

Halley Bay es la segunda colonia de pingüinos emperador más grande del mundo y, según el estudio, "ha sufrido tres años de fracaso reproductivo casi total". Lo más grave es que, según los investigadores, los pingüinos adultos no muestran señales de que estén intentando restablecer la población. O sea,no desarrollan las conductas típicas del cortejamiento y copulación.

Durante décadas, la población en Brunt en promedio alojaba entre 14.000 y 25.000 parejas en capacidad de reproducirse, pero en 2016 prácticamente desapareció de la noche a la mañana. Mediante imágenes satelitales que muestran el guano de los pingüinos en la plataforma de hielo Brunt, los científicos notaron que en 2016 la colonia Halley Bay colapsó de un momento a otro.

Los emperadores son la especie de pingüinos más grande y más pesada del mundo. Por ello necesitan pisos de hielo marino lo suficientemente resistentes donde puedan reproducirse y mantener a sus crías. Necesitan una plataforma estable para sus crías. Esta la plataforma debe permanecer fuerte desde abril, cuando llegan los pingüinos, hasta diciembre, cuando sus crías desarrollan su nuevo plumaje. Si el hielo marino se rompe demasiado pronto, los polluelos no tendrán el plumaje suficientemente desarrollado para poder nadar y morirán helados.

Según los expertos, esto fue lo que ocurrió en 2016. Miles de polluelos de pingüino emperador se ahogaron cuando el hielo marino sobre el que se criaban se destruyó debido al mal tiempo. Fuertes vientos debilitaron el hielo marino que estaba adherido a la plataforma Brunt y desde entonces no se ha vuelto a formar con el mismo grosor. "El hielo marino que se ha formado a partir de 2016 no ha sido tan fuerte", dice Peter Fretwell, coautor del estudio. Aunque no está probado en este caso, las sospechas apuntan como es lógico al calentamiento global. "Las tormentas que se producen en octubre y noviembre ahora lo destruirán más pronto. El hielo marino que antes era estable y confiable, ahora es simplemente insostenible". Hasta el momento, los científicos no han hallado señales climáticas contundentes que pudieran explicar este fenómeno.