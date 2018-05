En contra:

• Alejandro Bulacio (abogado, profesor de la UBA): "El embrión tiene procedencia y estructura genética humana. No es una larva. Los legisladores son representantes también de los no nacidos, quienes no tienen voz en la futura ley".

• María Elena Critto: "En Uruguay, a partir de la legalización del aborto, llamativamente aumentó la tasa de mortalidad materna. Hay que trabajar en la prevención".

• Gabriel Pedro Flores (médico, Universidad de Buenos Aires): El debate "es una agenda impuesta por poderosos en naciones lejanas que quieren imponernos el aborto para que así seamos menos, despoblar la Argentina y quedarse con nuestros recursos. Necesitamos volver a ser esa sociedad que defienda la vida".

• Fernando Secin (médico oncólogo): "Necesitaríamos entre 10 y 12 hospitales Garrahan para atender a todas las mujeres por complicaciones post aborto. Legalizarlo sería un fracaso de la sociedad y del país"