En China, solteras y gays no acceden a la reproducción asistida

El video de una joven que busca un donante de semen en China revolucionó las redes sociales y reabrió el debate sobre la necesidad de modificar la ley que prohíbe la fecundación in vitro de mujeres que no están casadas en este país, que no reconoce las uniones entre homosexuales ni las parejas de hecho.