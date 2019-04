En 40 años cayó un 59 por ciento la cantidad de espermatozoides

Desde hace 40 años, la calidad del semen occidental no ha parado de empeorar. La concentración de espermatozoides por eyaculación ha descendido un 59 por ciento...un problema que al parecer no sufría el doctor Jan Karbaat. Cada vez más hombres precisan ayuda médica para ser padres. Con el retraso de la maternidad y el aumento de las complicaciones para lograr un embarazo, la investigación se había focalizado en el factor femenino. Pero la ciencia de la fertilidad ha empezado a mirar seriamente al varón, concretamente a su semen. La última revisión científica publicada a fines de 2017 en la revista Human Reproduction Update afirma que la concentración espermática ha pasado de una media de 99 millones de espermatozoides por mililitro en 1973 a 47,1 en 2011, un declive del 52,4 por ciento. El descenso es aún más marcado en otra variable. De los 337,3 millones de espermatozoides por eyaculación en la década de los 70 se ha pasado a los actuales 137,5 millones, un 59 por ciento menos. El problema afecta a las naciones desarrolladas, pero se sospecha que también se presenta en países como Argentina, donde sin embargo no existen estudios de campo sobre el asunto.