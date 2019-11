Empresas tecnológicas ya no piden el título universitario

Recientemente, el sitio de revisión de trabajos Glassdoor compiló una lista de 15 compañías diferentes que no requieren que los solicitantes de empleo tengan títulos universitarios. La lista incluye empresas de alta tecnología como Apple, Google e IBM, además de otras orientadas al servicio, como Costco, Starbucks y Chipotle, algo más esperable.

Abandonar el título de cuatro años como calificación puede parecer una ruptura dramática con la contratación de la ortodoxia, señala el sitio Quartz at work, que publicó el informe. Pero de alguna manera, es más sorprendente que tantas compañías todavía insistan en obtener un título en primer lugar. "Las calificaciones académicas seguirán siendo tenidas en cuenta y, de hecho, seguirán siendo una consideración importante a la hora de evaluar a los candidatos en su conjunto, pero ya no actuarán como una barrera para poner un pie en la puerta", dijo Maggie Stilwell, socia gerente de Ernst and Young para el talento, al Huffington Post cuando esa empresa dejó de exigir el requisito. Ernest adn Young es una gran consultora financiera, con decenas de miles de empleados en el mundo.

En otras palabras: las empresas contratarán a los candidatos cuya experiencia y habilidades les convengan más para el trabajo. Muchos de los candidatos seleccionados tendrán títulos universitarios. Algunos no. Google reconoció hace varios años que los títulos de universidad y los resultados de las pruebas académicas ya no sirven para predecir el rendimiento laboral posterior. Las únicas excepciones eran los graduados muy recientes, e incluso entonces la correlación era débil. En IBM, donde aproximadamente el 15 por ciento de las nuevas contrataciones en Estados Unidos no tienen títulos universitarios, la CEO Ginni Rometty ha dicho que los cursos vocacionales y la experiencia en el trabajo ofrecen una formación más relevante para muchos puestos del sector tecnológico que un título universitario de cuatro años.

No es que los títulos universitarios sean inútiles. Para muchas personas, la universidad es el lugar donde adquieren las habilidades que valoran los empleadores. Pero descontar automáticamente a las personas que obtienen el mismo conocimiento a través de un camino diferente puede ser errado y contraproducente. ¿Qué currículum hipotético ofrece un caso más convincente para la ética o motivación laboral de un candidato: uno de un recién graduado universitario que se especializó en ciencias de la computación, o el de un codificador o programador autodidacta que adquirió esas mismas habilidades al mismo tiempo que manejaba un empleo a tiempo completo? Lo que una persona sabe es más importante que cómo lo aprendió es la principal conclusión de este cambio profundo en la búsqueda de recursos humanos de las empresas de alta tecnología de Estados Unidos. Vale recordar que este país ha sido el "inventor" de la industria universitaria a gran escala, con una profusión de grados y posgrados que, hasta ahora al menos, se consideraban ineludibles para trabajar en las empresas de primera línea con perspectivas de hacer carrera.