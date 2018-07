El cantautor y pianista británico Elton John acusó este martes a Rusia y a algunos países de Europa del Este de discriminar a gays, lesbianas, bisexuales y transgénero y de poner obstáculos a la lucha contra el sida, en la conferencia internacional sobre la enfermedad que se celebra en la ciudad holandesa de Amsterdam.

En el segundo día del encuentro, Elton John y el príncipe Enrique de Inglaterra anunciaron una nueva financiación internacional de 1.200 millones de dólares para "romper el ciclo" de transmisión del VIH, en un momento en que los científicos señalan los decepcionantes resultados en la búsqueda de una vacuna.

Durante una rueda de prensa tras el anuncio, el cantante criticó a Rusia y los países de Europa del Este. "Estos países practican una política de discriminación importante contra los miembros de la comunidad Lgtb", denunció. "Tenemos que combatirlo", advirtió. "No soy el presidente Putin o el presidente Trump. No estoy a la cabeza de un país. Los políticos tienen que ser más humanos", fustigó. "Si no hubiera este sectarismo y este odio, entonces esta enfermedad podría ser erradicada mucho más rápidamente de lo que se pueda imaginar". La conferencia empezó el martes sus trabajos en sesión plenaria, en un contexto de preocupación sobre el repunte de un virus que afecta a casi 37 millones de personas en el mundo.

Miles de delegados -investigadores, militantes, activistas y personas afectadas por este mortífero virus- están reunidos desde el lunes para una conferencia de cinco días, en la que preocupan los efectos de la relajación en materia de prevención y la reducción de la financiación internacional.

Los participantes señalan también las estrictas leyes contra las drogas y el hecho de que se compartan jeringas como causas del resurgimiento del virus VIH. El martes, el príncipe Enrique, la actriz estadounidense de origen sudafricano Charlize Theron y el propio Elton John aportaron su influencia en la 22ª Conferencia Internacional sobre el sida para favorecer la recaudación de fondos en la lucha contra el virus.

Ante una sala repleta de público, el duque de Sussex exhortó a la población mundial a unirse para luchar contra el "estigma mortal" que rodea al VIH, señalando los "prejuicios que siguen presentes". "Los progresos por los que tanto luchamos se ven en riesgo por una peligrosa complacencia", denunció asimismo.