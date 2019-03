El verano es para muchos una excusa para el abandono de mascotas, afirman 4 de cada 10 consultados en una encuesta nacional de la Cecaitra, la cámara de productores de software para la seguridad vial. Los encuestados aducen que el receso estival se utiliza como pretexto para desprendenderse de animales que no se deseaban tener con anterioridad.

Durante los meses de verano se da la mayor tasa de los abandonos de mascotas. Cecaitra, la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial, realizó un sondeo en 1.800 hogares de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Ante la afirmación de que la dificultad para viajar con una mascota al salir de vacaciones aumenta el abandono de animales en verano, el 54 por ciento dijo estar muy de acuerdo con el concepto y el 22 por ciento algo de acuerdo. Es decir, sumando ambas respuestas, 8 de cada 10 consultados consideran que los inconvenientes que una familia pueda tener para trasladarse hasta su lugar de descanso, incentivan el abandono.

De ese total de 76 por ciento, se quiso profundizar en los porqués de esta conducta. Allí, 4 de cada 10 (un 38 por ciento) responde que se debe a que la gente aprovecha el momento de las vacaciones para abandonar a una mascota que ya no se deseaba tener. Un 19 por ciento, por su parte, considera el motivo del abandono a no tener con quién dejarlas. Un 10 por ciento, a su vez, dijo que se debe a la dificultad para su tralado en vacaciones. Un 15 por ciento adujo otras razonesy un 18 por ciento final respondió desconocer las causas. "Tener una mascota incluye el pensar que son parte de nuestra familia. Por eso es necesario que antes de emprender un viaje los conductores se informen de qué manera hacerlo correctamente. "Desde nuestra institución buscamos mostrar las conductas que puedan modificar positiva o negativamente al trránsito y que contribuyan a reflexionar sobre nuestras acciones diarias. Lo importante es lograr un viaje seguro para todos los ocupantes del vehículo, sean personas o animales" expresó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de la Cecaitra en comunicación con La Capital.

La legislación nacional de tránsito no reglamenta el traslado de las mascotas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial aconseja "llevar a las mascotas sujetas con arneses, en jaulas o caniles y en el asiento trasero". Esto es para que no molesten al conductor y no sean un elemento de peligro en el interior del auto.