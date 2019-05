El Tribunal Supremo italiano consideró ayer que son ilegales todos los productos derivados de la marihuana, como las hojas, flores, resinas o aceites, que se pueden adquirir en las tiendas que venden la llamada "marihuana light".

Así lo decidieron las secciones unidas del Tribunal Supremo después de que esta misma corte emitieron dos sentencias contradictorias respecto de la incautación de los productos de una tienda de la localidad de Prato, en el centro de Italia.

Desde 2016, en ese país existe una ley sobre el cultivo de las plantas de marihuana y cáñamo y se permitía con una interpretación de la ley comercializar productos con una baja concentración, de hasta el 0,6 por ciento de tetrahidrocannabinol (THC, la sustancia que da el efecto psicoactivo).

Principio activo

La nueva sentencia precisa que esta concentración de THC no se refería a los productos, "sino al principio activo de la planta cultivada", y por tanto no puede aplicarse a los productos obtenidos de la planta, que debido a ello no pueden ser vendidos, indicó la agencia EFE.

En el caso de otros productos, como galletas o caramelos, se permitirá su venta sólo si se puede probar que sean efectivamente privados de los efectos psicoactivos.

Salvini, contra la droga

El ministro del Interior, Matteo Salvini, se había manifestado contrario a las tiendas que venden la llamada "marihuana light" y había prometido su cierre al considerar que podrían "arruinar a las futuras generaciones". Anteayer celebró la sentencia y afirmó: "Estamos contra cualquier tipo de droga, sin peros, y a favor de la diversión sana".

La mayor asociación de agricultores, Coldiretti, informó que los terrenos cultivados de cannabis han pasado de las 400 hectáreas en 2013 a las cuatro mil en 2018 y pidieron que no se golpee a los agricultores que han invertido en este sector.

La asociación italiana de "cannabis light", que reagrupa a los empresarios que han abierto tiendas en el país, calcula que el valor de este mercado, desde el cultivo hasta la distribución, es de cerca 80 millones de euros al año.