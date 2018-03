El "Señor K" quería un micro que llevara la cocaína a Ezeiza

El "Señor K", presunto líder de la banda de narcos rusos, hasta llegó a pedir un micro a un funcionario de la embajada de ese país en Buenos Aires para intentar llevarse los casi 400 kilos de cocaína en valijas diplomáticas.

Esto surge de una escucha telefónica que se realizó en la causa, a la que accedió la agencia Télam, en la que "K" mantiene una conversación con un diplomático que estaba colaborando en la investigación para desbaratar a la banda, aunque él lo desconocía.

La conversación tuvo lugar el 15 de octubre de 2017, antes de que "K" arribara de Rusia a la Argentina en un avión privado.

El "Señor K" dijo que traía "muchos regalos", pero el único fin de conseguir el micro era tener un vehículo lo suficientemente grande para transportar las valijas que almacenaba con droga en la Embajada rusa y saltear los controles aduaneros. K: "Escuchame. Vos tenés un micro? El martes viene el avión con regalos. Podés pasar con tu micro a buscarlos? En el aeropuerto. Si vos tenés todo un micro! A la vuelta me compro seis cajas de vino!" El interpelado se niega luego de varias evasivas. "No tengo. Y no quiero meterme en eso. Perdón. Puedo tener problemas. Necesito tener permiso para ir al aeropuerto. Y solo puede dar el embajador. Yo no puedo".

Ante esta negativa, más tarde, el policía argentino que es un ruso nacionalizado Iván Blizniouk y su cómplice en la Argentina, Alexander Chikalo, detenidos el miércoles en Buenos Aires hablan sobre algo similar. Chikalo: "Hablé con K. El ya me estaba cargando, si hablé, si lo hice". Blizniouk: "El sólo me preguntó dónde puedo conseguir un coche grande. Para cuándo y para dónde.,no me dijo nada. Sólo me dijo que tiene 9 u 8 maletas...No me dijo qué tienen".

En tanto, el gobierno de Rusia destacó la "cooperación" entre las fuerzas de seguridad de ese país y las argentinas, que permitió desbaratar la banda de narcotraficantes que operaba desde la embajada en Buenos Aires. A la vez, negó que la sede diplomática estuviera involucrada en algún delito. Rusia se preocupó en especial por destacar este punto. Es que los 400 kilos de cocaína fueron encontrados dentro de la embajada rusa, algo sumamente embarazoso para Rusia. Se considera que las embajadas de Moscú son de las más controladas del mundo. "Los organismos de orden público de Rusia y Argentina realizaron la operación conjunta para neutralizar el canal de tráfico de una carga importante de sustancias psicotrópicas (cocaína) de este país sudamericano al mercado europeo", dijo la vocera del ministerio ruso de Relaciones Exteriores, María Zakhárova. Al ser consultada por la prensa por este operativo, según publicó la Embajada de Rusia en Buenos Aires en su página de Facebook, Zakhárova afirmó que "como resultado de las medidas, fueron detenidos ciudadanos de ambos países y se ha abierto una investigación contra ellos". La portavoz confirmó que el cargamento fue encontrado, listo para ser enviado, en uno de los edificios de la embajada rusa en Buenos Aires.