El senador nacional de la UCR Juan Carlos Marino negó ayer haber abusado sexualmente de la empleada del Congreso que lo denunció penalmente, y puso "a disposición del cuerpo" sus fueros como legislador para facilitar la investigación de la Justicia. "Soy una persona absolutamente inocente y no tengo nada que ocultar", declaró el senador en una breve declaración a los periodistas en un pasillo del Senado, luego de leer en el recinto una escueta carta. El texto de Marino dirigido a la vicepresidenta Gabriela Michetti, fue derivado a la comisión de Asuntos Constitucionales. En el recinto, Marino adelantó que realizó "las acciones necesarias" para ponerse "inmediatamente a derecho" y para "someterse" a la pesquisa que impulsa el fiscal federal Federico Delgado, tras la denuncia por abuso presentada por la empleada Claudia Guebel.

Guebel, asesora en el Senado, acumula una larga militancia dentro de la UCR, con responsabilidades incluso en el seno de la convención nacional. La denunciante supo estar ligada a dirigentes de renombre en el radicalismo, como Jesús Rodríguez y el dos veces senador Hipólito Solari Irigoyen.

Marino dijo ayer: "De manera enfática niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado". Y añadió que "rápidamente" había "realizado las acciones necesarias" a fin de ponerse "inmediatamente a derecho, sometiéndome a la Justicia".

"Me he presentado sin haber podido tener acceso al expediente". Tras la lectura, el senador se retiró del recinto y mantuvo un breve contacto con la prensa. "No voy a hacer nada que impida que se me investigue", expresó.