boliche. Cohen Arazi (derecha) con una ex figura de Gran Hermano.

boliche. Cohen Arazi (derecha) con una ex figura de Gran Hermano.

El relacionista público Leonardo Cohen Arazi afirmó ayer antes de entregarse a la fiscalía que conoce "de un boliche" al futbolista del Club Independiente sindicado como el "entregador" de al menos tres de sus compañeros a una presunta red de pedófilos. También confesó que el mencionado joven estuvo en su casa, pero negó ser parte de esa red y que sólo es "un tarjetero de boliche".

El domicilio de Cohen Arazi y su número de teléfono están mencionados en la causa.

"Lo conocí a Joaquín en un boliche, nunca me contó que era víctima, él estuvo en mi casa, donde había otra gente pero todos éramos mayores, no hacíamos orgías", aseguró Cohen Arazi al canal TN.

Ayer una ex Gran Hermano, Marian Farjat, aseguró que una vez estuvo en la casa del relacionista público, vio a muchos adolescentes y que el imputado presentó a uno de ellos como "su chongo".

Indicó en el programa "Intrusos" que se trataba de uno de los futbolistas de Independiente y que lo veía como angustiado, al tiempo que detalló que declarará en la Fiscalía sobre esta situación.

"Mi número de teléfono está mencionado en la declaración de una persona que es coordinador del club. No tengo la más remota idea de lo que se me acusa, ahora hay secreto de sumario, pero mi teléfono lo tiene medio mundo ya que trabajo como relaciones públicas, no conozco al árbitro Martín Bustos" (uno de los tres detenidos de la causa), sostuvo Cohen Arazi. "Tengo una familia que sufre", dijo.